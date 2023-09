Финансовые новости: Новые параметры базы расчета Индекса московской недвижимости ДомКлик

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская Биржа определила новые параметры базы расчета Индекса московской недвижимости ДомКлик, которые будет действовать с 25 сентября 2023 года. С базой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.

Индекс московской недвижимости ДомКлик рассчитывается Московской биржей на основании реальных сделок с недвижимостью. Значение индекса определяется как средневзвешенная стоимость квадратного метра жилья по административным округам Москвы. Расчет индекса осуществляется еженедельно, пересмотр базы осуществляется один раз в квартал. В расчете участвуют квартиры в многоэтажных жилых домах без учета элитного жилья стоимостью более 30 млн рублей.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи по тел: +7-495-363-3232





+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI