Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Приказом Председателя Банка России с 18 сентября 2023 года начальником Уральского главного управления назначена Марина Мясникова. Ранее, с октября 2018 года, она возглавляла Отделение Самара Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Банке России Марина Мясникова работает более 30 лет, большую часть из которых занимала руководящие должности в территориальном подразделении Банка России в Самаре.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI