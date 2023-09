Финансовые новости: В июле – августе индикаторы денежно-кредитных условий изменялись разнонаправленно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В августе значительно выросли ставки в некоторых сегментах финансового рынка, включая ОФЗ и денежный рынок. По оперативным оценкам, на фоне существенного повышения ключевой ставки увеличились ставки по кредитам и депозитам. Это свидетельствовало об ужесточении денежно-кредитных условий (ДКУ).

В то же время повышение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сужение кредитных спредов действовали в сторону смягчения ДКУ. Темпы роста денежных агрегатов оставались высокими. В июле активность розничных и корпоративных заемщиков сохранялась на высоком уровне. Приток средств населения в банки за месяц несколько замедлился. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики». Фото на превью: Nadezda Murmakova / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI