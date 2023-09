Финансовые новости: Виктор Жидков – лауреат всероссийской премии “Репутация”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Виктор Жидков, председатель правления Национального расчетного депозитария, стал победителем всероссийской премии “Репутация”, организатором которой выступает Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ).

Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 7 сентября 2023 года в рамках празднования Дня финансиста. В этом году мероприятие собрало более 450 участников – руководителей крупнейших российских кредитных, страховых и брокерских организаций, а также представителей профессионального и научного сообщества.

Виктор Жидков, председатель правления Национального расчетного депозитария:

“Эта премия – заслуга команды Национального расчетного депозитария, всех тех, кто сегодня занят решением главного вопроса на российском рынке – возвратом российским инвесторам возможности распоряжаться своими активами. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы наши клиенты смогли реализовать свои права. Спасибо за доверие и высокую оценку нашей работы”.

Премия “Репутация” – одна из самых престижных наград, вручаемых финансистам с 2010 года за вклад в развитие российской финансовой системы.

Премия призвана поддерживать престиж профессии и повышать доверие граждан к финансовым институтам, поднимать на новый уровень профессиональную и социальную ответственность финансовых специалистов перед обществом, выявлять и представлять широкой аудитории наиболее достойных и уважаемых коллег.

Решение о присвоении премии “Репутация” базируется на оценке профессиональных, деловых и личностных качеств финансового специалиста профессиональным сообществом в ходе открытого голосования, результаты которого на заключительном этапе утверждаются экспертным советом премии.



