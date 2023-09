Студентка СПбГАСУ – полуфиналистка Всероссийского студенческого проекта «Твой ход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Софья Сухарева

Софья Сухарева, студентка второго курса строительного факультета СПбГАСУ, вышла в полуфинал конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Вместе с Игорем Шверло, студентом второго курса факультета инфокоммуникационных сетей и систем Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича, Софья разработала приложение-калькулятор для расчёта углеродного следа пользователя Android.

«Наш проект “FootPrint” призван информировать пользователей Android о воздействии их образа жизни на окружающую среду и способах уменьшения этого влияния. Игорь разрабатывает программное обеспечение – создает и дорабатывает пилотную версию, выгружает приложение в сеть для скачивания. Я как лидер команды отвечаю за контроль этапов реализации, опрос пользователей, дизайн и проектирование web-интерфейсов, исследования качества работы и использования приложения», – рассказала Софья.

«Твой ход» стал для Софьи естественным продолжением её пути в проектной деятельности. В 2020 и 2021 г. студентка участвовала во всероссийском конкурсе «Большая перемена» и оба раза дошла до полуфинала. Была заместителем регионального координатора по Самарской области. В 2021 г. вошла в число организаторов конкурсного финала в рамках «Лиги первых» – слёта лидеров региональных лиг клубов и координаторов региональных команд «Большой перемены».

По мнению студентки, «Твой ход» даёт возможность встретить новых людей, найти единомышленников, получить навыки тайм-менеджмента и командной работы. Софью поддерживают семья и друзья – они верят в успех проекта.

«После конкурса мы продолжим развивать приложение. На данный момент оно доступно только пользователям Android. Будем работать над расширением, чтобы сделать его доступным для пользователей iOS», – поделилась планами студентка.

В полуфинале команде предстоит в очном формате защищать проект перед экспертной комиссией. Желаем Софье и Игорю удачи!

Приложение «FootPrint» доступно для бесплатного скачивания в магазине приложений для Android RuStore, а также на сайте.

«Твой ход» – всероссийский студенческий проект Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

