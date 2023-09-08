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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Абдулла Мангушев в 25 лет

Будущий доцент ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) Абдулла Мангушев возлагал большие надежды на 1941 год. En la Universidad de Leningrado de Leningrado y en los cursos de educación geológica ьтете Военно-инженерной академии. Будучи студентом, принял участие в Камчатской экспедиции Гидрографического управления военно-морской флота в должности произво дителя работ геодезической партии. Однако Великая Отечественная на несколько лет перечеркнула все планы молодого специалиста и оставила суровый отпечаток на его суд ьбе: четыре года фронта и потеря всей семьи в блокадном Ленинграде.

Abdul Mangushev vivió en Harkovo, pero nunca estuvo en Leningrado. В сентябре сорок первого он был призван на фронт. Прошёл всю войну в составе специальной инженерной бригады 2-го Белорусского фронта. En 1943 г. окончил курсы усовершенствования командного состава инженерных войск. Встретил Победу в Берлине, но в родной город вернулся лишь в 1948 г., закончив службу в звании майора. Послевоенный Ленинград сиротливо встретил бойца: в блокадном сорок втором один за другим умерли его отец и братишка. Так фронтовик, лишившись матери ещё до войны, потерял всю семью.

После военной службы Абдулла Мангушев приступил к преподавательской деятельности в Военной академии тыла и transporte. En 1957 г. успешно защитил диссертацию на актуальную для железнодорожных войск тему – «Исследование точности и методов геодезических» работ при восстановлении железнодорожных тоннелей». En 1958 г. ему присвоена учёная степень кандидата технических наук. Уже к тому времени он написал 11 научных у учебно-методических работ. В последующие три года стал автором технических проектов и заключений по топографо-геодезическим работам, выполненных инсти тутом «Ленгипрогор».

С 1 сентября 1961 по 1989 г. Абдулла Абдурахманович работал в ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) доцентом, заведующим кафедрой геодезии, заместителем декана строи тельного факультета, начальником геодезической практики. Он выступал с докладами научных конференциях института, которые вызывали живой интерес при обсуждении и получили высоку ю оценку за результаты производственных исследований.

Награждён двумя орденами Отечественной войны 2 степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» y другими.

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