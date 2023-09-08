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Пресс-конференция, посвященная победе российских школьников на IOI прошла в ТАСС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная победе российских школьников на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии и Всероссийскому классному часу по искуственному интеллекту. 
 
О выступлении сборной на Международной олимпиаде по информатике, программе обучения школьников языкам программирования “Код будущего”, фестивале RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, первом Всероссийском классном часе RuCode по искусственному интеллекту, а также программе повышения квалификации школьных учителей в сфере искусственного интеллекта рассказали: 

  • заместитель министра образования и науки РФ Денис Секиринский;
  • заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин
  • заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева
  • ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов;
  • директор Центра развития IT-образования МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев;
  • Член национальной сборной, победитель Международной олимпиады по информатике, студент МФТИ Антон Степанов

Тайминг конференции: 
2:18 — 7:02 Антон Степанов о прошедшей олимпиаде в Венгрии; 
7:02 — 7:47 Алексей Малеев о том, почему россияне получают высокие результаты в международных олимпиадах;  
7:47 — 12:00 Анна Тимофеева о росте количества российских участников в международных олимпиадах;  
12:00 — 18:44 Денис Секиринский о работе, проводимой для повышения подготовки молодежи по естественно-научным направлениям; 
18:44 — 23:00 Андрей Заренин о проекте “Код будущего” и успехах МФТИ в нем; 
23:00 — 30:18 Дмитрий Ливанов о проекте Rucode;  
30:18 — 35:27 Дмитрий Ливанов и Алексей Малеев о первом Всероссийском классном часе RuCode;  
35:27 — 38:31 Алексей Малеев о программе “Искуственный интеллект. Старт в будущее” и предстоящих чемпионатах Rucode; 
38:31 — 39:49 Денис Секиринский о самых популярных вузах среди топовых айтишников; 
39:49 — 41:35 Дмитрий Ливанов о количестве поступивших в МФТИ на программу бакалавриата в 2023 году;  
41:35 — 44:57 Андрей Заренин о том, как поддержка IT-отрасли повлияла на приток молодых специалистов в этому году;
44:57 — 46:44 Алексей Малеев и Андрей Заренин о карьерных траекториях олимпиадников; 
46:19 — 48:55 Дмитрий Ливанов об аспирантуре в МФТИ и Высшей школе программной инженерии; 
48:55 — 52:40 Антон Степанов об отношении к российкой команде на олимпиаде в Венгрии.

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