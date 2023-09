Пресс-конференция, посвященная победе российских школьников на IOI прошла в ТАСС

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная победе российских школьников на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии и Всероссийскому классному часу по искуственному интеллекту.



О выступлении сборной на Международной олимпиаде по информатике, программе обучения школьников языкам программирования “Код будущего”, фестивале RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, первом Всероссийском классном часе RuCode по искусственному интеллекту, а также программе повышения квалификации школьных учителей в сфере искусственного интеллекта рассказали:

заместитель министра образования и науки РФ Денис Секиринский ;

; заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин ;

; заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева ;

; ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов ;

; директор Центра развития IT-образования МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев ;

; Член национальной сборной, победитель Международной олимпиады по информатике, студент МФТИ Антон Степанов.

Тайминг конференции:

2:18 — 7:02 Антон Степанов о прошедшей олимпиаде в Венгрии;

7:02 — 7:47 Алексей Малеев о том, почему россияне получают высокие результаты в международных олимпиадах;

7:47 — 12:00 Анна Тимофеева о росте количества российских участников в международных олимпиадах;

12:00 — 18:44 Денис Секиринский о работе, проводимой для повышения подготовки молодежи по естественно-научным направлениям;

18:44 — 23:00 Андрей Заренин о проекте “Код будущего” и успехах МФТИ в нем;

23:00 — 30:18 Дмитрий Ливанов о проекте Rucode;

30:18 — 35:27 Дмитрий Ливанов и Алексей Малеев о первом Всероссийском классном часе RuCode;

35:27 — 38:31 Алексей Малеев о программе “Искуственный интеллект. Старт в будущее” и предстоящих чемпионатах Rucode;

38:31 — 39:49 Денис Секиринский о самых популярных вузах среди топовых айтишников;

39:49 — 41:35 Дмитрий Ливанов о количестве поступивших в МФТИ на программу бакалавриата в 2023 году;

41:35 — 44:57 Андрей Заренин о том, как поддержка IT-отрасли повлияла на приток молодых специалистов в этому году;

44:57 — 46:44 Алексей Малеев и Андрей Заренин о карьерных траекториях олимпиадников;

46:19 — 48:55 Дмитрий Ливанов об аспирантуре в МФТИ и Высшей школе программной инженерии;

48:55 — 52:40 Антон Степанов об отношении к российкой команде на олимпиаде в Венгрии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI