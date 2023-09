Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

8 сентября весь мир отмечает Международный день грамотности. Праздник был учреждён ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции minистров образования по ликвидации неграмо» тности», состоявшейся в Тегеране годом ранее, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости ук репления усилий по её распространению.

В первую очередь поздравляем кафедру русского языка и общих дисциплин Государственного университета управления.

Жителям крупного мегаполиса, такого как Москва, может показаться, что никаких проблем с грамотностью на Земле давно NET. Однако это далеко не так. Por lo tanto, en nuestro país hay 773 millones de unidades (y menos de 102 millones de unidades entre 15 y 24 horas), sin embargo, no hay nada que hacer. ватает базовых навыков грамотности. Los diseños y los diseños no deben colocarse en lugares pequeños ni en habitaciones. Por primera vez, 267 millones de dólares no poseen escuela. La pandemia de COVID-19 está plagada de enfermedades y virus. Она также усугубила существовавшее ранее неравенство в доступе к возможностям обучения грамоте.

Haga clic en el botón “Para obtener más información, consulte el siguiente enlace”. Каждый может с лёгкостью вносить свой ежедневный вклад в борьбу с неграмотностью. Para esto, por ejemplo, всего лишь правильно писать в мессенджерах. Со знаками препинания, без сокращений, с буквой «Ё». Правила придуманы не для ограничений, они наоборот помогают корректной коммуникации, а заодно дисплинируют и структурируют мозго вую деятельность. Будьте грамотны. С праздником!

