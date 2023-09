Поздравляем с Днём финансиста!

Source: MIL-OSI Russian Language News

8 сентября в России отмечается День финансиста. В первую очередь мы поздравляем всех преподавателей и студентов Института экономики и финансов Государственного университета управления. Желаем успехов в работе и учёбе.

День финансиста в официальный перечень профессиональных праздников внесли в 2011 году. Ранее отмечался неофициально в честь того, что 8 сентября 1802 года манифестом императора Александра I было учреждено Министерство финансов Российской империи. Неудивительно, что в наши дни праздник проводится при поддержке Министерства финансов, а также Банка России.

В учебных заведениях к этому дню обычно организуют уроки финансовой грамотности или другие подобные мероприятия. Напомним, что в конце августа шесть преподавателей и студентов из ГУУ стали победителями и призёрами конкурса финансовой безопасности «Все в курсе».

