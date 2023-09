От “Физтеха” на Физтех на бесплатном шатле: открыта долгожданная станция метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

На несколько дней раньше запланированной даты поезда Люблинско-Дмитровской (салатовой) ветки Московского метро вырвались из гравитационных объятий «Селигерской» и устремились на север, к станции «Физтех».

Станция «Физтех» расположена вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Она мелкого заложения, с двумя вестибюлями, выходящими к Дмитровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также остановкам наземного транспорта.

Открытие станции «Физтех» улучшило транспортное обслуживание 175 тысяч жителей района Северный и подмосковного города Долгопрудного. У 18 тысяч человек и всех студентов Физтеха появилось метро в пешей доступности. Для удобной связи с МФТИ запущен бесплатный шатл соединивший станцию метро с кампусом МФТИ.

Строительство начали в 2019 году и завершили в сентябре 2023 года. Трасса участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех» длиной 5,8 километра проходит вдоль Дмитровского шоссе. Новая станция «Физтех» расположена севернее бульвара Академика Ландау. Станция оборудованы современными пассажирскими сервисами по стандартам московского транспорта, среди которых единая понятная навигация, лифты, вендинговые автоматы, аппараты по продаже билетов, новые турникеты с возможностью оплаты проезда банковской картой и по биометрии. Кроме того, граждане могут воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Предполагалось, что часть линии за МКАД будет проходить над землей. Однако в начале 2020 года Сергей Собянин принял решение о корректировке проекта, в соответствии с которым перегон между станциями «Лианозово» и «Физтех» был построен под землей.

Главным украшением станции «Физтех» стали световые колонны, расположенные в центре платформы. Между ними установлены широкие скамьи округлой формы. Пол на станции выложен светлым гранитом с контрастными черными полосами, выделяющими скамьи. Наземный павильон с трех сторон окружен колоннадой. Пассажиры смогут познакомиться с выдающимися учеными, чьи портреты украшают интерьер вестибюль станции.

В день открытия станции первый поезд, на котором приехал мэр столицы Сергей Собянин, встречали студенты и ректор Физтеха Дмитрий Ливанов.

Известно, что станция метро «Физтех» появилась на схемах метрополитена более 25 лет назад. Предлагаем вам вернуться к этой истории, в материале опубликованном на страницах журнала «За науку»1 апреля 2021 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI