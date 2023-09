На Физтехе проходит форум руководителей финансового-экономического блока вузов России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

7 сентября на площадке Московского физико-технического института открылся I Всероссийский форум руководителей финансового-экономических блоков организаций высшего образования. Представители ведущих университетов страны, Минобрнауки, Минфина, Федерального казначейства, а также предприятий реального сектора экономики обсудят эффективность распределения финансовых ресурсов вузов, ключевые вызовы финансового-экономического управления, способы их преодоления и перспективы сотрудничества образовательных организаций в новых экономических реалиях. Мероприятие проводится при поддержке ПАО «Сбербанк».

Форум собрал более 300 представителей из ведущих вузов страны. С приветственным словом к участникам обратился заместитель Министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

«МФТИ проявил замечательную инициативу, собрав на одной площадке широкий круг профессионалов финансово-экономического блока. Это особенно актуально в период серьёзных перемен и системных вызовов. Сейчас крайне важно сформировать финансово-экономическую политику устойчивого развития вузов. У многих есть восприятие, что финансисты и экономисты — это службы «не главного фронта», но это совершенно не так. Финансы — это основа: не будет хорошего финансового управления — ни о какой стратегии и достижениях университета речь идти не будет. От того, насколько хорошо работают эти службы, во многом зависят успехи вуза. Поэтому, открывая это мероприятие, хочу сказать, что мы на вас рассчитываем, готовы всецело помогать. Считаю необходимым такой большой финансовый форум сделать ежегодным. Особо подчеркну, что вам, как финансистам, необходимо не только хорошо решать финансовые задачи, но и с головой погружаться в содержательные задачи, знать и понимать, какие результаты достигаются за счет финансов вуза. Видеть и разделять с коллективом университета цели и задачи его развития», — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

Президент МФТИ Николай Кудрявцев подчеркнул важность тесного сотрудничества финансистов и экономистов, занимающихся планированием, учетом и анализом финансово-хозяйственной деятельности в образовательных организациях. С целью создания такого профессионального сообщества и организован форум.

«В последние годы финансовая деятельность в университетах существенно усложнилась в связи с увеличением функционала и задач, ведь вузы занимаются не только образовательной деятельностью, но и инновациями, наукой, международной повесткой. Благодаря работе финансистов университет создает будущее и продумывает свою стратегию.

Приятно отметить, что Министерство науки и высшего образования уделяет финансовому аспекту большое внимание. Это мотивирует. На Физтехе принято все делать открыто: обсуждать, делиться опытом, ничего не замалчивать. Я призываю вас быть открытыми друг другу и все свои достижения передавать в систему, что приведет к еще большим достижениями», — подчеркнул Николай Кудрявцев.

В рамках форума организовано четыре секции по направлениям:

– Совершенствование системы оплаты труда образовательных организаций высшего образования.

– Оптимизация налогообложения как инструмент выявления финансовых резервов организации.

– Переход на централизованную бухгалтерию.

– Международная академическая мобильность: текущее состояние и перспективы.

В первый день форума также прошла церемония награждения вузов-лидеров, показавших ощутимые результаты в области финансового менеджмента, высокую исполнительскую дисциплину в подготовке документов, внесших значительный вклад в подготовку кадров и принявших активное участие в ряде ключевых проектов Минобрнауки. Всего высокой оценки Минобрнауки РФ удостоены 37 вузов.

Во второй день форума технологические предприниматели и эксперты от IT-индустрии расскажут об успешных кейсах привлечения инвестиций в вуз, организации работы с выпускниками и эффективных моделях взаимодействия бизнеса и образования.

Организаторы мероприятия — Московский физико-технический институт, Министерство науки и высшего образования РФ и ПАО «Сбербанк».

