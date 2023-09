К 50-летию Совета ректоров вузов Самарской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

6-8 сентября в Самаре проходит Всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки», посвященный 50-летию Совета ректоров вузов Самарской области. В приветствии его участникам президент Российского Союза ректоров, ректор Московского университета В.А. Садовничий отметил, что «этот вектор охватывает огромное заинтересованное сообщество – более десяти тысяч участников образовательного процесса в широком диапазоне: от абитуриентов и студентов до академиков».

В.А. Садовничий отметил, что 50-летие Совета ректоров вузов Самарской области является ориентиром и для деятельности Российского Союза ректоров, которому в прошлом году исполнилось 30 лет. РСР стал той силой, которая много сделала для отечественной высшей школы, содействуя реализации государственной политики в области образования и науки, воспитании молодёжи. «Российский Союз ректоров – авторитетный центр экспертизы важнейших решений в этой области в духе преемственности признанных наших образовательных традиций и научных школ», – сказал ректор.

Он напомнил, что Совет ректоров вузов Самарской области вместе с Российским Союзом ректоров ведут большую работу по консолидации общих усилий на благо дальнейшего развития высшего образования и науки.

«Совет ректоров вузов Самарской области активно реализует новаторские идеи и начинания. Среди них – создание межвузовского медиацентра и межвузовского медицинского центра, строительство межвузовского дома для преподавателей. Среди новых проектов, получивших всероссийскую известность, можно назвать строительство международного студенческого кампуса в Самаре», – подчеркнул президент Российского Союза ректоров.

В.А. Садовничий обратил особое внимание на то, что почти четверть века во главе Совета ректоров вузов региона стоит академик Геннадий Петрович Котельников, «профессионал высочайшего уровня, способный решать сложные и ответственные задачи самого разного масштаба, отвечая на вызовы времени». Г.П. Котельников был основателем и первым председателем Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России и в этом качестве многое сделал для объединения вузовского сообщества. 21 год Геннадий Петрович возглавлял Самарский медицинский государственный университет, сегодня он – его почётный ректор. «Заслуженный авторитет, богатый опыт и глубокие знания Геннадия Петровича Котельникова – залог дальнейшей успешной деятельности Совета ректоров вузов Самарской области», – добавил В.А. Садовничий.

«Позади – полвека плодотворной работы по развитию и совершенствованию отечественной высшей школы. Впереди – новые успехи и победы! Желаю всем новых профессиональных достижений на благо нашей Родины!», – добавил в заключение президент Российского Союза ректоров академик В.А. Садовничий.

