Дайджест #ГУУговорит: от IT до кулебяки, от G20 до хурмы

Да, как вы уже поняли по заголовку, на этой неделе эксперты Государственного университета управления успели обсудить самый широкий спектр тем. Рекордно низкая безработица в России, «серый» экспорт нефти, торговые отношения с межгосударственными объединениями, повышение цен на услуги ЖКХ, продукты, ипотеку и туры за границу. А если вдруг кому-то наши эксперты покажутся недостаточно авторитетными, тому стоит внимательнее вчитаться в статью доцента кафедры управления персоналом Анастасии Лобачевой.

— Советник при ректорате ГУУ, член Союза писателей России Сергей Чуев принял участие в пресс-конференции, посвящённой 90-летию издательства «Детская литература», где высказался о необходимости введения знака качества для детской и юношеской литературы. «Мы хотели бы создать некий консультативный орган, мы его фактически создали, который бы проводил общественную экспертизу книг для того чтобы мы могли предоставить изданиям, прошедшим эту экспертизу, знак «рекомендовано для детей»», — поделился Сергей Чуев.

— Эксперт Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой опубликовал свою первую колонку в «Известиях». Темой стал предстоящий саммит G20 и задачи, которые стоят перед Россией. «Перед Россией стоит ряд важнейших задач. С учётом максимально представительной программы участников на передний план выходят цели по формированию многополярного мира. Очевидно, что с вызовами, стоящими перед человечеством, развитым странам, входящим в G7, одним справиться не удастся», – говорит эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о «сером» экспорте нефти. «За рубежом имеются оценки, что если в 2021 году продажи нефтяных танкеров неизвестным покупателям или новым компаниям составляли 4 % от всех сделок по покупке танкеров в мире, то в 2022 году – уже 10 %, а в 2023 году – 33 %», – приводит говорящие цифры эксперт.

— Продолжая тему Евгений Смирнов рассказал, кто диктует цены на нефть. Эксперт подчеркнул, что одним из ключевых факторов, лежащих в основе предположений о будущей мировой цене на нефть, является агрессивная политика стран ОПЕК+ по ограничению предложения.

— Также Евгений Смирнов объяснил, почему ЕС стоит на грани сильнейшего промышленного спада. Он считает, что в ближайшие годы промышленность региона вряд ли сможет выйти на допандемические темпы роста. «Дело в том, что потенциальный объем производства в Европе во многом зависит от поставок энергетического сырья, которое, конечно, можно со временем заменить поставками из других стран, но при этом невозможно обеспечить быстрое восстановление отраслей промышленности, как это было после пандемии», – пояснил эксперт.

— Ещё Евгений Смирнов прокомментировал состояние торговли между Россией и ЕС. «Фактически между Россией и странами ЕС продолжается обширная торговля, которая, однако, ведётся через третьи страны, выступающие реэкспортёрами российской или европейской продукции».

— Не путать с другим комментарием Евгения Смирнова, где он оценил торговлю России и стран ЕАЭС. Эксперт считает её несбалансированной в товарном и географическом отношении. «Рост расчетов в нацвалютах до 90% — несомненно хороший знак, но и в 2021 году на нацвалюты приходилось свыше 70% расчетов», – напомнил Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов рассказал о последствиях дефолта в условиях глобализации. «Чтобы понять, чем грозит дефолт и насколько опасно это явление, нужно учитывать следующее — в условиях экономической глобализации последних десятилетий мир стал в большей степени взаимосвязанным, а страны — открыты друг другу. Поэтому теперь дефолты в одних странах могут легко «заражать» другие».

— Кроме того, Евгений Смирнов опубликовал колонку о том, почему ЕС не сможет отказаться от российского топлива. «За несколько десятилетий российский газ стал для Европы товаром уникальной значимости… / Инфраструктура ряда европейских стран была четко отлажена под промышленное и бытовое газоснабжение. В этих условиях, поскольку газ считается сложным товаром с точки зрения физической поставки Европе будет не так просто переориентироваться на альтернативных зарубежных поставщиков», – заключил Евгений Смирнов.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева назвала причины роста трат россиян на услуги ЖКХ. «Большую часть в повышении жилищных расходов вносят сами ресурсоснабжающие организации. Изношенность их основных фондов, многолетнее отсутствие инвестиций в своё развитие заставляет их чаще всего повышать уровень оплаты за свои ресурсы», – считает Наталья Казанцева.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Анастасия Лобачева рассказала о том, почему молодые россияне все меньше прислушиваются к мнению старших. «Доступность разной информации создает иллюзию, что дети и подростки знают и умеют не меньше взрослых. Это и приводит к отсутствию у молодых авторитетов. Но правильное восприятие информации возможно только на основе сформировавшегося жизненного опыта и образовательной базы».

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов прокомментировал высокие цены на автомобили. Он считает, что параллельный импорт не выход из положения, нужно развивать собственное производство. «Сейчас в стоимости больше растут автомобили зарубежного производства или те, что изготавливаются из запчастей зарубежных производителей, даже китайских. Меньше всего растут в стоимости автомобили отечественного производства», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков высказался относительно идеи измерять цены в России по «индексу кулебяки». «Я думаю, что такой пример будет интересным, но для профессиональных экономистов малоинформативным по сравнению с общим индексом потребительских цен на продукты питания в целом».

— Также Максим Чирков предупредил о подорожании зимнего отдыха за рубежом. Эксперт предполагает, что в октябре и ноябре цены на зимние заграничные туры поднимутся на 10 − 30% по сравнению с 2022

— В эфире «Радио России» Максим Чирков прокомментировал повышение первого взноса по льготной ипотеке. «Нужно некими способами ограничивать этот кредитный разгон строительной отрасли. Потому что долгосрочные последствия могут быть не такие хорошие, как нам всем сейчас кажется», – предупредил эксперт.

— В беседе с «Пятым каналом» Максим Чирков выразил мнение, что экономика Украины без поддержки Запада абсолютно нежизнеспособна. «Украинская история становится для Запада абсолютно неподъемной и, как мне кажется, конфликт на Украине закончится по экономическим причинам», — считает экономист.

— Кроме того, Максим Чирков высказался об инициативе запретить деятельность микрофинансовых организаций. «Я не говорю, что их обязательно надо запрещать, но, в случае если их оставлять, то чтобы там были процентные ставки сопоставимые с банковскими, чтобы разница была не в разы и не на порядки. Тогда в принципе может быть в МФО и есть смысл. Но то, как эта система работает сейчас, конечно, надо прекращать», — заключил Максим Чирков.

— Также Максим Чирков дал развёрнутый комментарий относительно отказа Молдавии выплачивать долги «Газпрому». «Сейчас именно политика диктует молдавскому руководству определенное паттерное поведение, поэтому они отказываются платить деньги», – говорит эксперт. «Ясно, что попытки экономически давить на «Газпром» никаких результатов не дадут. На мой взгляд, Кишиневу было бы гораздо выгоднее оплатить долг и продолжить получать российский газ, нежели покупать его из других источников намного дороже».

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина рассказала какие продукты подорожают осенью. Прогноз неутешительный. Из-за кадрового голода подорожает мясо и птица, из-за сброса вод с реактора Фукусимской АЭС – рыба, из-за усложнившийся логистики – фрукты.

— О проблеме кадрового голода Галина Сорокина рассказывает более подробно. «Если рассматривать уровень безработицы в стране как индикатор темпов развития экономики России, то получается позитивная картина, однако у такого уровня безработицы есть и множество негативных последствий. Первое – это катастрофическая нехватка кадров практически во всех отраслях экономики».

— Также Галина Сорокина прокомментировала состояние башкирской промышленности. «Отрадным является рост показателей сальдированного баланса экономики Башкортостана с начала года почти до уровня 2022 года с учетом роста оборотных активов предприятий республики почти на 1,5 трлн рублей относительно прошлого года. Причем основные доходы республики приходятся на предприятия промышленности, что позволяет утверждать, что промышленность республики смогла адаптироваться к новым условиям санкционного давления на Россию», — сказала Галина Сорокина.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов вновь критикует действия Центробанка РФ и считает, что российская экономика работает только на 2/3 от своего потенциала. «При нынешнем уровне ключевой ставки ЦБ РФ в 12% цена кредитных ресурсов для российских промышленников достигает 20%, что примерно в четыре раза выше уровня средней рентабельности большинства отраслей отечественной обрабатывающей промышленности», – говорит экономист.

— Директор Института информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Ольга Писарева объяснила нехватку IT-специалистов в России. «Причин тому, конечно, много, но, по моему мнению, основная из них — потеря культуры массовой и качественной подготовки в области математики, а далее IT, прежде всего, в общеобразовательной школе, а далее, как следствие и в высшей школе. Сопутствующий этому фактор — весьма ощутимая и нарастающая нехватка в вузах профессорско-преподавательского состава соответствующего профиля», – считает директор ИИС.

— Доктор политических наук, профессор ГУУ Владимир Волох прокомментировал начало перехода молдавской армии на образец НАТО. «Необдуманные действия Майи Санду могут привести к усилению напряженности между Молдавией и Приднестровьем и даже к силовому противостоянию. Международное сообщество не должно этого допустить. Главнейшая основа безопасности в регионе – миротворческая позиция», — подчеркнул Владимир Волох.

— Также Владимир Волох прокомментировал жалобы компаний доставки и такси на нехватку мигрантов. Ожидать массового оттока мигрантов с российского рынка не стоит. Эксперт поясняет, что среди мигрантов много тех, у кого нет альтернативы на родине найти работу. Поэтому даже при снижении прибыльности они продолжат трудиться в России.

— Преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова дала советы, как привести тело в тонус утром. Среди советов контрастный душ, бег и правильное дыхание. «Ещё бабушки советовали нам делать потягушки, и это был дельный совет. Поднимаем руки над головой и тянемся макушкой за кончиками пальцев, носочки тоже тянем, выгоняя скованность из тела».

— Младший научный сотрудник Управления координации научных исследований ГУУ Владимир Ершов рассказал об угрозе отключения софта в автомобилях ряда западных брендов. «Однако помимо официального оборудования, завязанного на работе с облачными серверами иностранных заводов-изготовителей, существует широкий перечень азиатских аналогов, не уступающих им по части функционала», – успокаивает эксперт.

А ещё на этой неделе канал ГУУ в «Дзен» вошёл в топ-3 среди вузов по результатам челленджа М-рейтинга. Подписывайтесь и следите за каналом. Ваши лайки в данном случае являются не только показателем одобрения, но и в целом повышают рейтинг университета.

Подошла к концу первая полноценная учебная неделя. Очень радостно вновь видеть наш университет, заполненный молодёжью. Сотрудники ГУУ немного отвыкли от них за лето и соскучились. Вновь увидимся в понедельник!

