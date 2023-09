ГУУ получил награду на I Всероссийском форуме руководителей финансово-экономических служб образовательных организаций высшего образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

7-8 сентября 2023 года в стенах Московского физико-технического института под руководством заместителя министра науки и высшего образования РФ Андрея Омельчука прошёл первый Всероссийский форум руководителей финансово-экономических служб образовательных организаций высшего образования.

На открытии Форума Андрей Омельчук сказал:

«Сейчас крайне важно сформировать финансово-экономическую политику устойчивого развития вузов. Финансы — это основа: не будет хорошего финансового управления — ни о какой стратегии и достижениях университета речь идти не будет. От того, насколько хорошо работают эти службы, во многом зависят успехи вуза. Считаю необходимым такой большой финансовый форум сделать ежегодным».

Государственный университет управления на мероприятии представлял проректор Артём Терпугов, рассказавший подробности о Форуме:

«Это замечательное событие, в котором приняло участие множество проректоров по экономике со всей России, которые обменялись мнениями и опытом, поделились потребностями, обсудили перспективы развития в с учётом новых требований и рекомендаций от Министерства науки и высшего образования. Представители 37 вузов, показавших ощутимые результаты в области финансового менеджмента, высокую исполнительскую дисциплину в подготовке документов, внесших значительный вклад в подготовку кадров и принявших активное участие в ряде ключевых проектов Министерства науки и высшего образования, были награждены особыми отметками и дипломами в различных номинациях. Государственный университет управления заслуженно был награжден за эффективную работу в номинации «Лидеры сбережения», что безусловно подтверждает квалификацию ГУУ, как лидирующего экономического вуза».

На Форуме обсудили следующие актуальные финансово-экономические вопросы, встающие сегодня перед вузами: совершенствование системы оплаты труда образовательных организаций высшего образования, международная академическая мобильность: текущее состояние и перспективы, переход на централизованную бухгалтерию, оптимизация налогообложения как инструмент выявления финансовых резервов организации.

Всего в Форуме приняло участие более 300 представителей ведущих вузов страны, Минобрнауки, Министерства финансов, Федерального казначейства, а также предприятий реального сектора экономики.

Форум организован Министерством науки и высшего образования РФ и МФТИ при поддержке ПАО «Сбербанк» для профессионального сообщества финансистов и экономистов, занимающихся планированием, учётом и анализом финансово-хозяйственной деятельности в образовательных организациях.

