Open call Школы дизайна ВШЭ: заявки принимаются до 10 сентября

У каждого бренда, компании, институции есть то, о чем стоит рассказать, что хочется прорекламировать и чем хочется поделиться с миром. Эти задачи успешно решаются средствами анимации. Студенты III курса Школы дизайна НИУ ВШЭ профиля «Анимация и иллюстрация» готовы сделать анимационные — рекламные или информационные — ролики по внешним брифам.

Мы приглашаем все заинтересованные компании, фонды, институции, бренды поучаствовать в коллаборации с нашими режиссерами анимации, которые готовы решить поставленные заказчиком задачи, используя свой опыт и профессионализм. Работа над созданием ролика будет осуществляться с сентября по декабрь — в это входит:

совместная работа над сценарием, исходя из задач и пожеланий заказчика

режиссерская разработка всего ролика

работа над раскадровкой и ее последующее утверждение

поиск и работа над художественным решением

выполнение анимации

монтаж

композитинг

звук

Студенты направления «Анимация и иллюстрация» в Школе дизайна с первого курса работают над готовыми анимационными роликами и к третьему курсу уже имеют хорошее портфолио. Поэтому над анимационными роликами по брифу многие работают уже как профессионалы.

За прошедшие несколько лет студенты Школы дизайна совместно с различными брендами, фондами и компаниями создали более 200 анимационных роликов. В том числе ролики по заказу Garage Academy, «Нужна помощь», онлайн СМИ театра Гоголь-Центр «Белый Шум», сервис по подбору психологов «Ясно», «Ночлежка», Русский музей, Ассоциация галерей, LukuLab, «Такие дела», детское приложение Арзамаса «Гусь-Гусь», ТЦ Авиапарк, Пушкинский.YOUTH, журнал «Инде», Музей истории ГУЛАГа, RADIUS 58 и др.

Обычно наши студенты сами выбирают заказчиков на основании поданных заявок. В течение 2-3 недель после завершения приема заявок брифы распределяются между студентами — из этого формируется окончательный список брифов, принятых в работу.

ВАЖНО: Если компания готова выделить бюджет на создание ролика — наш продюсерский центр готов помочь вам в подборе подходящего исполнителя, который подойдет под запросы заказчика.

Таким образом, заключая договор, вы получаете готовый анимационный ролик, выполненный на профессиональном уровне и отвечающий стилю и задачам вашей компании.*

Предлагаемые форматы анимационных роликов:

ролики-эксплейнеры

рекламные и имиджевые ролики

заставки

видеолекции с анимационными вставками

анимированные презентации

моушн-дизайн

бук-трейлеры и другие виды трейлеров

* расчет анимации идет из средней стоимости по рынку — секунда рисованной анимации стоит от 2 тысяч рублей, режиссерская разработка и работа над сценарием включены в эту стоимость.

Сроки подачи заявок

Дедлайн подачи брифов — 10 сентября 2023 года.

Проекты будут готовы до 31 декабря 2023 года.

