07.09.2023 Żołnierze-weterani będą reprezentować Polskę na Invictus Games 2023

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Żołnierze-weterani będą reprezentować Polskę na Invictus Games 202307.09.2023

„To trzecia edycja zawodów Invictus Games, w której uczestniczy reprezentacja Wojska Polskiego. To są świetni ludzie, którzy są silnie zmotywowani do tego, żeby godnie reprezentować Polskę podczas igrzysk. Świetni ludzie dlatego, że przełamali wielkie trudności jakie przed nimi stawały. To ludzie o silnym charakterze. To ludzie wytrwali i zdyscyplinowani ” – powiedział minister Mariusz Błaszczak, podczas uroczystego spotkania z reprezentacją polskich weteranów, która weźmie udział w zawodach sportowych weteranów w Niemczech.

7 września szef MON spotkał się z reprezentacją polskich weteranów oraz ich Rodzinami, którzy udają się na tegoroczną edycję Invictus Games. Zawody żołnierzy-weteranów odbędą się w dniach 9-16 września 2023 r. w niemieckim Dusseldorfie. Invictus Games to inicjatywa, której pomysłodawcą i patronem jest Książe Sussex – Harry. To nie tylko zawody sportowe, w których biorą udział żołnierze i weterani poszkodowani – to przede wszystkim wielka społeczność międzynarodowa, która wspiera się wzajemnie w procesie dochodzenia do zdrowia, dzieli się swoimi doświadczeniami i siłą „invictus” – niezwyciężonych. W trakcie zawodów Invictus Games oprócz rywalizacji na arenach sportowych w walce o medale, główną ideą jest pokonywanie kolejnych barier i ograniczeń związanych z urazami i ranami odniesionymi na polu walki. Rywalizacja przebiega w atmosferze braterstwa i stanowi swojego rodzaju terapię po często traumatycznych przeżyciach ze służby.

Bardzo dziękuję reprezentacji Wojska Polskiego, która już dziś wyrusza na kolejną edycję zawodów Invictus Games.(…) Stanowicie wzór dla swoich kolegów – żołnierzy Wojska Polskiego. Wzór jeżeli chodzi o podejście do obowiązków, jeżeli chodzi o wytrwałość, o samodyscyplinę. Dziękuję wam za dawanie przykładu naszym żołnierzom, że służba Ojczyźnie jest największą wartością – a państwo polskie wspiera swoich żołnierzy.

– podkreślił minister Błaszczak.

W trakcie uroczystości minister Mariusz Błaszczak przekazał biało-czerwoną flagę na ręce na ręce kapitana polskiej drużyny.

Ministerstwo Obrony Narodowej obejmuje polskich weteranów kompleksową opieką i wsparciem. Na dodatki dla weteranów poszkodowanych wydano ponad 5 mln zł. Na bezpłatne wyroby medyczne resort ON przeznaczył ponad 3 mln zł.

Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest wsparcie dla żołnierzy-weteranów poszkodowanych poza granicami naszego kraju. To wsparcie zostało bardzo wzmocnione poprzez nowelizację ustawy o weteranach z 2019 roku. Ta nowelizacja powstała jako rezultat naszych uzgodnień ze środowiskiem weteranów.

– zaznaczył minister.

Nowelizacja ustawy o weteranach wprowadzona ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw uwzględnia szereg postulatów zgłaszanych przez środowiska weteranów, w tym m.in.: bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne; bezpłatne turnusy leczniczo-profilaktyczne ; przyznanie dodatku weterana poszkodowanego ; kompleksową opiekę medyczną, uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę; ograniczenie wysokości opłaty za pobyt w Domu Weterana; dodatkowy urlop wypoczynkowy; zwolnienie weteranów i weteranów poszkodowanych z opłat za wstęp do muzeów państwowych; zwolnienie z podatku dochodowego w zakresie abonamentu RTV; rozszerzenie definicji misji pokojowej/stabilizacyjnej.

Nowelizacja ustawy o weteranach wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa ponadto umożliwia: otrzymanie dodatku weterana poszkodowanego przez osoby czynne zawodowo; rozszerzono katalog świadczeń emerytalno-rentowych, przy których wypłacany będzie dodatek weterana poszkodowanego o rentę rodzinną; wprowadzono możliwość ubiegania się o zapomogę przez weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

>>> GALERIA – Pożegnanie weteranów na Invictus Games

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (4)

MIL OSI