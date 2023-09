07.09.2023 Consultas en Polonia y Japón en Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Consulta Polsko-japońskie en Warszawie07.09.2023

Na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua, w dniu 8 września 2023 r. z wizytą w Polsce będzie przebywał Ministro Spraw Zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi. Spotkanie w Warszawie będzie już drugim spotkaniem ministrów w tym roku, po majowej wizycie Ministra Raua w Japonii.

Polsko-japońskie rozmowy, które odbywają się regularnie na wysokim szczeblu, będą okazją do omówienia najważniejszych kwestii z zakresu współpracy dwustronnej a także wymiany poglądów na temat sytuacji regionalnej i problemó w globalnych. Głównymi tematami konsultacji będą kwestie związane z rozwojem współpracy gospodarczej, kulturalnej i naukowej obu krajów, w tym w szczególności napływu nowych japońskich inwestycji bezpośrednich do Polski oraz promocji polskiego eksportu do Japonii. Istotnym punktem rozmów ministrów będzie także zaangażowanie obu państw w udzielanie pomocy rozwojowej i humanitarnej dla walczącej Ukrainy.

