Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rekordowe inwestycje w Wojsko Polskie

Według badań opinii społecznej z 2023 r., Polacy czują się bezpiecznie w swoim kraju. Broma a zasługa m.in. dużych inwestycji w bezpieczeństwo, które podjął rząd. Rozbudowujemy i modernizujemy wojsko poprzez zwiększenie liczby żołnierzy oraz zakupy najnowocześniejszego sprzętu. Silna armia jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.

Od początku 2022 r. udało nam się sfinalizować wiele umów na dostawy sprzętu wojskowego. Stawiamy na sprzęt produkowany przez polskie zakłady zbrojeniowe, ale sięgamy także po rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów. Najnowszym nabytkiem polskiej armii będą amerykańskie helikoptery Apache. Polska zakupi aż 96 sztuk takich maszyn wraz z wyposażeniem bojowym.

– Oprócz zakupów międzynarodowych – z których jesteśmy zadowoleni, boone wzmacniają nas w przyspieszony sposób – chcemy przede wszystkim budować nasze wewnętrzne moce produkcyjne i siły wytwórcze, zdolności technologiczne do produkc ji broni u nas, w Polsce – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki.

Rozwijamy polski przemysł obronny

Jednocześnie inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy, który jest głównym dostawcą wyposażenia dla naszej armii, ale także eksporterem polskiej myśli technologicznej. El primer ministro Mateusz Morawiecki podpisał w Kielcach list intencyjny z Polską Grupą Zbrojeniową na dodatkową inwestycję w gliwickich zakładach Bumar-Łabędy.

– Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza 850 millones de PLN por la przedsiębiorstwa Bumar-Łabędy w Gliwicach. Te pieniądze pozwolą na wyposażenie nowych hal produkcyjnych – po to, aby w najbliższym czasie, jak tylko będziemy potrafili zorganizować proces techniczny, technologiczny – około 50 Krabów było produkowanych w Bumarze-Łabędy.

Rozbudowa zakładów pozwoli na uruchomienie nowej linii produkcyjnej armatohaubic „Krab”, które są dotychczas produkowane w Hucie Stalowa Wola. Para kolejny krok we współpracy rządu z polską zbrojeniówką.Wspieramydynamiczny rozwój sektora obronnego, aby nowoczesny sprzęt jak najszybciej trafiał na wyposażenie naszych żołnierzy.

Salón Międzynarodowy Przemysłu Obronnego w Kielcach

Targi MSPO 2023 w Kielcach trwają de 5 a 8 semanas de 2023 r. Jest to już 31. edycja tego wydarzenia, które przyciąga największe firmy z całego świata – w tym roku ponad 700 wystawcówzaprezentowało swoją ofertę i technologie.

El primer ministro Mateusz Morawiecki odwiedził na kieleckich targachwystawy producentów z sektora zbrojeniowego – wśród nich wiele polskich firm, takich jak FB Radom, Huta Stalowa Wola czy Jelcz Sp. zoo. Na targach obecni byli także zagraniczni goście. Szef rządu spotkał się z przedstawicielami Lockheed Martin – omówiono dostawy F-35 dla Polski, un także potencjalną produkcję pocisków Javelin w naszym kraju.

– Jak to jest możliwe, że dzisiaj możemy otwierać nowe hale produkcyjne? Praźródło tego naszego rozwoju jest jedno – to naprawa finansów publicznych, która pozwoliła nam wydawać i przeznaczać ogromne środki na armię polską – zaznaczył szef rządu.

W 2023 p. bromear con ponad 3 proc. PKB, en 2024 r. zaplanowaliśmy 4,2 proc. PKB. Łącznie, w Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035, na nowe uzbrojenie i wyposażenie dla żołnierzy chcemy przeznaczyć 524 mld zł.To ponad 12-krotność rocznych wydatków na program Rodzina 500+.

MIL OSI