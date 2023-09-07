Финансовые новости: 8 de septiembre de 2023 года состоятся два депозитных аукциона Федерального казначейства

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок. Datos proporcionados por el 8 de septiembre de 2023. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023335. Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта. Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц 100 000. Срок размещения, в днях 7 . Fecha de lanzamiento del 11 de septiembre de 2023. Datos publicados el 18 de septiembre de 2023. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO. Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 11,46. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского деп озита (срочный, пополняемый или особый) Срочный. La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5. Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок:с 14:00 по 14:20. Заявки в предварительном режиме:с 14:00 по 14:10. Заявки в режиме конкуренции:с 14:10 по 14:20. El horario de recepción es de 14:20 a 14:30. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 14:20 по 14:45. Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de 14:45 a 16:00. Las organizaciones de crédito aceptan ofertas en depósitos bancarios de 14:45 a 16:00. Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н.

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