Финансовые новости: Страховой рынок продолжает расти: итоги II квартала

Объем страховых премий вырос более чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 555,4 млрд рублей. Такая динамика обусловлена восстановлением экономической активности после сокращения сборов в II квартале 2022 года и адаптацией участников рынка к новым условиям.

В апреле — июне количество оформленных договоров увеличилось по всем ключевым видам страхования. В частности, по ОСАГО число проданных полисов возросло на 6,8%, что связано с восстановлением продаж новых автомобилей на фоне расширения предложения от отечественных и китайских производителей. Страховые выплаты в целом выросли на 15,7%, до 248,4 млрд рублей. Подробнее о ситуации на рынке читайте в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Фото на превью: Сергей Булкин / news.ru / TACC

