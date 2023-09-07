Noticias financieras: Решения внеочередного собрания акционеров Московской биржи

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

7 de septiembre de 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА) Московской биржи в форме заочного голосования .

Акционеры утвердили новый состав Наблюдательного совета Московской биржи в количестве 12 directores, шестеро из которых явля ются независимыми. Московская биржа постоянно работает над повышением качества корпоративного управления and стремится к увеличению числа независимых дире кторов в Наблюдательном совете.

Решение об увеличении количественного состава Наблюдательного совета Московской биржи с 9 до 12 человек было принято на годово м собрании акционеров 2 июня 2023 года. Цель – расширение необходимых копетенций директоров в целях формирования and реализации долгосрочной стратегии развития Групп ы.

Las acciones de los ciudadanos de Moscú son de 500 personas físicas y de 2 personas áridas. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 64%.

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