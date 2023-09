Финансовые новости: Преимущества, риски и перспективы токенизации безналичных денег: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Технология токенизации денежных средств на счетах в банках сможет открыть дополнительные возможности для проведения расчетов. Это будет зависеть от степени развития платежной системы в конкретной стране, планов по внедрению в ней цифровой валюты центрального банка, функциональности предлагаемых решений, говорится в информационно-аналитическом докладе Банка России.

В международной практике токенизированными безналичными деньгами, как правило, называют все те же безналичные деньги, но их учет и обращение происходят с применением новых технологий. Деньги в банке могут учитываться в виде привычной записи на счете клиента или в виде записи с применением технологии токенизации. Перспективы развития токенизированных безналичных денег во многом зависят от потребностей и бизнес-стратегии самих участников рынка. Регуляторы могут создавать для этого дополнительные условия, проводя донастройку регулирования и ограничивая возможные риски. Сегодня в мире идет активная дискуссия о том, какие регуляторные подходы и сценарии оптимальны для того, чтобы обеспечить преимущества, которые дает развитие цифровых платежей, а также контроль рисков. Доклад Банка России продолжает серию публикаций, посвященных изучению инноваций в финансовой сфере. В условиях стремительного развития технологий важно быть в курсе современных тенденций, оценивая их потенциал для развития финансового рынка и экономики в целом. Фото на превью: Yurchanka Siarhei / Shutterstock / Fotodom

