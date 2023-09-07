Финансовые новости: О допустимых кодах расчетов по облигациям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Частью I. Общая часть Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 26 мая 2023 года (Протокол №23), и в связи с предстоящим досрочным погашением 08 сентября 2023 года биржевых облигаций серии 001P-06 ПАО “ТрансФин-М” (ISIN – RU000A100TS6) (далее – Облигации) установлено, что при подаче заявок и заключении сделок с Облигациями с 13 часов 30 минут по московскому времени 07 сентября 2023 года нет допустимых кодов расчетов.



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