Финансовые новости: Об изменении дополнительных условий проведения торгов для акций обыкновенных ПАО “Детский мир” (DSKY), депозитарных расписок HeadHunter Group PLC (HHRU) и депозитарных расписок Cian PLC (CIAN) с 08 сентября 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 08 сентября 2023 года для акций обыкновенных ПАО “Детский мир” (торговый код – DSKY; ISIN – RU000A0JSQ90), депозитарных расписок иностранного эмитента на обыкновенные акции HeadHunter Group PLC (торговый код – HHRU; ISIN – US42207L1061) и депозитарных расписок иностранного эмитента на обыкновенные акции Cian PLC (торговый код – CIAN; ISIN – US83418T1088) не допускается заключение сделок в ходе Дополнительной (вечерней) торговой сессии.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI