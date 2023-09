Финансовые новости: Мониторинг отраслевых финансовых потоков: рост поступлений в августе ускорился

Source: MIL-OSI Russian Language News

В августе 2023 года объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был на 18% выше среднего уровня II квартала.

Наибольший рост входящих финансовых потоков наблюдался в экспортных отраслях и тех, которые ориентированы на промежуточное потребление. Драйвером увеличения платежей во всех укрупненных группах, кроме отраслей потребительского и государственного спроса, стала добыча сырой нефти и газа. Подробнее читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Фото на превью: Егор Алеев / ТАСС

