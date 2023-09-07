Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia (2) –

Порядок составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленной в Приложении 1 к Указанию Банка Росс ии от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка цен ных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих funciones de contrato central, una información adicional sobre el banco central de la Federación Rusa» (далее — Указание), регламентируется Порядком составления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленным в П риложении 1 к Указанию (далее — Порядок).

Также пунктом 19 Приложения 2 к Указанию установлена ​​Таблица группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих funkции центрального контрагента, с четов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (далее — Таблица), которая также может спользоватьс ja accesorios profesionales para el hogar в Приложении 1 k Указанию.

Вместе с тем, в случае возникновения несоответствия требований Порядка и Tаблицы, профессиональный участникнка ценных бумаг до лжен руководствоваться требованиями Порядка.

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