Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Para el año 2022, el límite máximo de valores disponibles es el 9 de marzo de 2022. ка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они не реализовали такую ​​возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, разм ещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков продленна шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Las válvulas se pueden utilizar según la programación y las baterías eléctricas en los rublos. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.

Юридическим лицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 marta 20 24 года не производится, по другим валютам ограничений net.

Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты Las libras esterlinas y japonesas no están en manos de los comandantes, sino que se encuentran en condiciones de normalidad. тивов оплаты. На другие валюты ограничений нет при условии соответствия операций требованиям законодательства Российской Федерации.

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