Политех и «Газпром нефть» запустили уже три совместные магистерские программы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Центре проектной деятельности молодёжи «Точка кипения-Фаблаб» состоялась встреча представителей ПАО «Газпром нефть» со студентами, поступившими в этом году в магистратуру на совместные корпоративные программы СПбПУ и «Газпром нефти» «ИТ — инфраструктура предприятия», «Экономика ИТ и бизнес-анализ» и «Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли».

Год назад, на открытии первых магистерских программ, директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин сказал: Уверен, что наша амбициозная команда не остановится на двух программах, и их число возрастет .

Так и случилось. В этом году запущена третья программа — «Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли». Несмотря на то, что направление это новое, конкурс на него составил три человека на место. Приняли 17 (проходной балл 61). А популярность первых двух программ за год так выросла, что на одно место «ИТ — инфраструктуры предприятия» претендовали 16 человек (поступили 13 при проходном балле 76). А на «Экономику ИТ и бизнес-анализ» конкурс достиг 26 на место! При проходном балле 85 в итоге восемь человек были приняты на бюджет, и столько же — на контракт.

Директор Научно-образовательного центра (НОЦ) информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» Ирина Рудская поблагодарила студентов, коллег и партнёров за участие в мероприятии и рассказала о том, что представляет собой возглавляемый ею научно-образовательный центр. Он находится по адресу: Новороссийская, 50, в новом многофункциональном образовательном пространстве. Это единое окно взаимодействия — площадка, где есть учебные аудитории и коворкинг для общения, а также сотрудники, к которым вы можете обращаться по любым вопросам ,— объяснила Ирина Рудская.

Ирина Андреевна кратко обрисовала траекторию развития студента, обучающегося на корпоративной магистерской программе. Её уникальность в том, что во время прохождения практики (а она начинается уже 1 октября) будущие магистры могут работать над реальными технологическими проектами «Газпром нефти» под руководством наставников — экспертов компании. Практика сквозная, то есть продолжается всё время обучения — два года. В конце каждого семестра составляется рейтинг магистрантов по итогам их деятельности, и шестеро лучших получают корпоративную стипендию — от 10 до 15 тысяч рублей. После рейтингования проводится ассессмент студентов (комплексная оценка компетенций с помощью различных методик — Прим. ред.) Если студент проявит свои лучшие качества и сумеет завоевать авторитет в компании, то после окончания магистратуры (а то и во время учёбы) он может получить приглашение на трудоустройство в «Газпром нефти».

Подробнее о ключевых особенностях и преимуществах обучения на корпоративных программах, о проектной деятельности магистров рассказал директор дирекции информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин. Он назвал приоритетные направления, для которых компания подбирает молодых специалистов и готовит их совместно с Политехом: серверная инфраструктура, сетевая инфраструктура, ВКС, мультимедиа; развитие платформы самообслуживания; ИТ-архитектура, развитие КСУИТ; администрирование проектов, обработка обращений, поддержка инженерных систем в ИТ; рабочих мест и сервис печати и др. При этом ценность корпоративных программ заключается в том, что молодые специалисты получают не только образование и ключевые навыки, но и проникаются духом компании.

«Если сотрудник приходит без опыта работы в нефтегазовой отрасли, срок адаптации достигает шесть месяцев и больше, — рассказал Антон Думин. — Вы, специалисты, которые пройдут обучение в наших магистратурах, или сократите этот срок, или мы просто от него откажемся. Вы сразу будете готовы работать в нашей культуре, с нашими правилами, с нашим пониманием, как мы двигаемся к результату. Вы поймёте, что такое компания» Газпром нефть”, как выстроены процессы внутри«.

Чтобы студенты сразу представляли, к чему им надо стремиться, Антон Думин представил портрет идеального молодого сотрудника. Вы — магистранты, я уверен, что перед вами сейчас разворачивается большой интересный путь, и я очень рад, что мы пройдем его вместе , — подытожил Антон Сергеевич.

Также перед студентами выступили руководитель центра стратегии, развития ИТАТ и создания новых продуктов ПАО «Газпром нефть» Диана Сюняева (ИТАТ — информационные технологии, автоматизация и телекоммуникация — Прим. ред.), руководитель программ по развитию обучения в сфере автоматизации и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Леонид Потапов, генеральный директор ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» («Газпромнефть ИТО») Кирилл Поздняков.

«Вы прошли серьёзный конкурс, значит, лучшие из лучших, — отметил Кирилл Поздняков. — Желаю, чтобы вы получили максимум от предстоящего обучения, чтобы вы не рассматривали его как обязаловку, потому что сегодня „Газпром нефть“ и вы — это взаимовыгодный альянс. Вы берёте максимум из обучения, а мы получаем новых продвинутых сотрудников и вместе работаем над интересными проектами».

На встрече студенты познакомились со своими будущими преподавателями. Программа 38.04.01_30 «Экономика ИТ и бизнес-анализ» реализуется на базе ИПМЭиТ. Научный руководитель — д.э.н., профессор Ирина Рудская, руководитель программы — д.э.н., профессор Татьяна Кудрявцева. Корпоративные руководители: к.э.н., руководитель центра стратегии, развития ИТАТ и создания новых продуктов ПАО «Газпром нефть» Диана Сюняева, руководитель центра компетенций и бизнес-анализа ООО «Газпромнефть-ЦР» Виктория Резанова.

Студентам предлагаются конкретные проекты, которые могут стать частью их научно-исследовательской работы: проектирование новых мощностей добычи, модуль нейросетевого анализа данных для корпоративной системы видеоаналитики и др.

После окончания, выпускники программы смогут работать бизнес-аналитиками, специалистами по управлению рисками, финансовыми аналитиками.

Программа 09.04.04_04 «ИТ — инфраструктура предприятия» реализуется на базе ИКНК. Научный руководитель — к.т.н., директор Высшей школы программной инженерии Павел Дробинцев, руководитель программы — к.т.н., доцент Игорь Никифоров. Корпоративные руководители: начальник департамента ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций ПАО «Газпром нефть» Иван Эрих, начальник управления проектирования и архитектурного сопровождения ООО «Газпромнефть ИТО» Вениамин Крейнин.

Здесь часть задач для студентов связана с импортозамещением. Например, развёртывание отечественной службы каталогов на базе ALD pro или использование методов machine learning и математического анализа в общекорпоративной системе мониторинга инфраструктуры.

Выпускники смогут работать ИТ-архитекторами, руководителями ИТ-проектов, специалистами по информационным системам, инженерами-проектировщиками, инженерами по инфраструктурным решениям.

Программа 11.04.02_08 «Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли» создана на базе ИЭиТ. Научный руководитель — д.т.н., профессор Сергей Макаров, руководитель программы — старший преподаватель Татьяна Кудряшова. Корпоративные руководители: директор дирекции развития телекоммуникаций и связи ООО «Газпромнефть ИТО» Павел Мартынов, руководитель направления по инфраструктурным решениям ООО «Газпромнефть ИТО» Роман Щирий.

Студентам этого направления предлагается решать уникальные задачи. Например, организация и тестирование наземного канала связи на морской ледостойкой стационарной платформе (МЛСП) «Приразломная», управление сервисом на сети АЗС (их более 2700 по стране, а также в других странах).

Выпускники будут работать сетевыми инженерами, сетевыми архитекторами, инженерами-проектировщиками, инженерами передачи данных.

После официальной части студенты поделились, почему они выбрали магистерские программы «Газпром нефти». Игорь Каехтин: В бакалавриате учился на “Системах мобильной связи” ИЭиТ. Поступил сюда на “Телекоммуникационные системы в нефтегазовой отрасли”, мне нравится , что здесь происходит взаимодействие с такой серьёзной компанией и появляется больше возможностей .

Элеонора Стенина: Окончила “Программную инженерию” в ИКНТ, поступила на “ИТ — инфраструктура предприятия”, потому что работаю в этой сфере — в августе устроилась в “Газпром нефть”. Да, уже работаю здесь, но хочу улучшить свои навыки, может быть дадут что-то новое, может быть изменю направление, потому что мне нравится работать с информационной безопасностью, блокчейнами и программированием, а не просто заниматься операционными системами .

Все новоиспечённые магистранты получили от «Газпром нефти» приветственные подарки. Мероприятие завершилось традиционной викториной «Квиз, плиз!».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI