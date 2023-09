«Мы сделали разворот к актуальным прикладным сюжетам»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала», координатором которого выступает НИУ ВШЭ, создан в 2018 году. Об итогах его работы в прошлом и этом году, а также о приоритетах и планах на будущее HSE Daily побеседовало с инициатором создания НЦМУ, проректором Высшей школы экономики Лилией Овчаровой.

Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» создан в рамках национального проекта «Наука» в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. НЦМУ представляет собой консорциум, в который входят НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Институт этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Его координатором выступает Высшая школа экономики.

— Лилия Николаевна, расскажите подробнее о ключевых направлениях научно-исследовательской деятельности центра.

— Начну с того, что сегодня Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала объединяет 580 ученых, которые ведут 80 научных проектов. Прежде чем прокомментировать научную тематику нашего центра, несколько слов о том, какие научные проекты сегодня определяют его уникальность.

В первую очередь мы развиваем междисциплинарные инициативы. Отмечу четыре основные.

Во-первых, мы создали Сеть исследователей неравенства, объединяющую ученых не только из разных организаций, но и из разных дисциплин, которые исследуют как традиционные формы проявления неравенства (например, неравенство по доходам), так и новые неравенства (например, цифровое неравенство). Лидер этого проекта — Светлана Мареева, заведующая Центром стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Лилия Овчарова, фото: Высшая школа экономики

Во-вторых, силами ученых Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ под руководством Юлии Мильшиной, заместителя директора Форсайт-центра, реализуется междисциплинарный научный проект «Выявление глобальных трендов и вызовов, связанных с развитием человеческого потенциала», который помогает нам не только получить новейшие знания о человеке и его взаимодействии с природой и обществом, но и выявить новые темы для инновационных исследований.

В-третьих, на базе центра сформировалась Экспертная группа содействия созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, которая сегодня объединяет ученых из 7 научных организаций. Лидерами этой экспертной группы стали Василий Аникин, старший научный сотрудник Центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ, Виталий Куренной, директор Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ, и Павел Сорокин, заведующий Лабораторией исследований человеческого потенциала и образования Института образования НИУ ВШЭ.

В-четвертых, на базе нашего НЦМУ был создан междисциплинарный Центр исследований бюджетов времени, позволяющий понять, как люди распоряжаются своим временем и чем занимаются в течение дня. Это позволяет получить научно обоснованные знания о повседневной жизни людей и способах их адаптации к новым социально-экономическим вызовам, что в том числе важно с точки зрения планирования социальной политики. Лидером данного проекта является Мария Нагерняк, руководитель Центра исследований бюджетов времени.

Вторая особенность нашей деятельности, и я ею горжусь, — это инвестиции в научную инфраструктуру, что включает в себя развитие нейрокогнитивного кластера и создание уникальных глобальных и локальных баз данных. Мы создали более 20 таких баз данных, в 6 из которых смогли заместить иностранные средства для формирования российского сегмента.

С помощью этого мы сохраняем присутствие России в глобальной науке и вносим вклад в ее развитие. Например, под руководством Ильи Воскобойникова, директора Экспертного института НИУ ВШЭ, формируется российский сегмент базы данных KLEMS о динамике производства и производительности труда, и российские данные в этом сегменте играют важную роль. Второй яркий пример — это два проекта под руководством Оксаны Синявской, заместителя директора Института социальной политики НИУ ВШЭ, по созданию российского сегмента в базах данных исследования старшего поколения и международного социального исследования. Это позволяет реализовать функцию импортозамещения и сохранить включенность российских ученых в международные исследовательские сети.

Также средства НЦМУ позволяют антропологам и этнологам вести масштабные полевые работы, в том числе археологические раскопки, которые продвинули изучение многообразия населения на территории России в древние времена.

Третья особенность: мы объединяем в единый пул ученых и инфраструктуру членов консорциума. Пример такой работы — наша выставка инфраструктурных кластеров НЦМУ на недавно прошедшем в Новосибирске форуме «Технопром-2023», ставшая результатом сотрудничества когнитивистов и антропологов из разных научных организаций.

Теперь о научных приоритетах. Начну с того, что программа научных исследований формировалась как отклик на глобальные вызовы, и в результате сегодня она упакована в 7 научных направлений.

Программа научных исследований НЦМУ

— Социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала.

— Демографические и социальные факторы активного долголетия.

— Занятость, социальная активность и формирование ключевых навыков и компетенций.

— Человек в эпоху технологических трансформаций.

— Нейрокогнитивные механизмы социального поведения.

— Природно-климатические детерминанты устойчивого развития.

— Человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.

Немного подробнее остановлюсь на некоторых из них. В первом направлении прежде всего занимаемся развитием теоретических концепций, связанных с человеческим капиталом и потенциалом, и их эмпирическим обоснованием. В этой сфере у нас два приоритета. Во-первых, теоретическое обоснование научных подходов и вытекающих из них научных инструментов укрепления самого человека, как по биологической и физиологической линиям, так и по психологической, ментальной и интеллектуальной. Второй приоритет вытекает из национальных целей развития до 2030 года и нацелен на разработку концепции гармонично развитой и социально ответственной личности, создание условий для формирования которой определено целевым показателем развития нашей страны. Для ученых эта концепция — не новая, но интерес к ней всегда актуализируется в периоды развития в условиях повышенной неопределенности. Как уже отмечала, на площадке НЦМУ сформировалась специальная сетевая экспертная группа, объединившая ученых из разных научных организаций, разрабатывающая концепт гармонично развитой личности как социальную основу, позволяющую сочетать развитие и устойчивость.

Сразу уточню, что наша основная цель — не дать определение, что такое гармонично развитая и социально ответственная личность, а сформировать понимание комплекса возможностей для проявления многообразия общественно признанных гармоний в развитии человека и его семьи.

С учетом комплексности условий для формирования гармонично развитой и социально ответственной личности политика по их обеспечению, с нашей точки зрения, должна реализовываться через: 1) структурную политику, направленную на создание равных возможностей для всех категорий граждан; 2) инвестиционную политику, снижающую разрывы в региональном развитии человеческого потенциала; 3) семейную политику, обеспечивающую гармоничное сочетание семейных ценностей и экономической активности, выравнивающую возможности на различных этапах жизненного цикла человека и семьи; 4) политику сохранения культурного разнообразия; 5) интеграционную политику, формирующую инфраструктуру вертикальной и горизонтальной мобильности в стране.

Другая ключевая задача в первом направлении — это новые инструменты измерения человеческого капитала и потенциала. Технологии все больше и больше влияют на рынок труда, на объем произведенного продукта, на качество жизни и базовые требования к человеческому потенциалу. Измерять это мы пока не очень умеем, поскольку раньше сосредотачивались на производственных расчетах, например на измерении ВВП на душу населения. Комфортность среды для жизни, образование, социальная солидарность и сплоченность, экологическая и социальная устойчивость не укладываются в производственную конструкцию. За последние 30 лет сильно изменился взгляд на базовые знания человека, выходящего на рынок труда.

Тема новых инструментов измерения человеческого потенциала серьезно актуализировалась с момента, когда было принято решение о создании центра, поскольку международная научная дискуссия по ней значительно поляризовалась. В целом мы идем по треку, связанному с тем, что вклад человеческого потенциала в экономическое развитие будет расти. Это позиция, с которой не все согласны, ведь отдача от человеческого капитала возникает существенно позднее, чем инвестиции в него. В основном это происходит, когда человек выходит на рынок, создает семью, у него рождаются дети. Так или иначе, технологии все больше и больше влияют на рынок труда, на объем и содержание произведенного продукта, на качество жизни. Понимание основных элементов человеческого потенциала будет существенно расширяться. Мы считаем, что в таких условиях концепция гармонично развитой и социально ответственной личности становится ключевой, особенно принципиальным становится вопрос о соотношении базовых и специфических компетенций.

— Например?

— В частности, мы понимаем: цифровые навыки становятся базовыми, и одновременно мы видим, что творческий компонент деятельности, а также увеличение ее вклада в человеческий потенциал и профессиональные компетенции — это тоже современный тренд.

— Какие другие научные направления НЦМУ еще отметите?

— Второе направление — демографическое, в том числе изучение долголетия. Мы находимся на тренде роста продолжительности жизни, видим горизонт приближения к странам — лидерам по продолжительности жизни. Более или менее понятно, как расти: это повышение качества медицины, самосохраняющее поведение и улучшение ухода за пожилыми людьми. Эффективная система ухода в состоянии увеличить продолжительность жизни на срок от полутора до трех лет — это серьезный прогресс.

Важна и концепция активного долголетия, увеличения продолжительности активной жизни, мы продвигаем меры продления социальной и трудовой активности людей старшего возраста.

Третье направление связано с занятостью и формированием ключевых навыков и компетенций. Это в основном занятость и образование. Мы активно вносим изменения в программу центра, отвечая на современные возникающие тренды и вызовы. Так, в момент подготовки программы центра мир накрыла пандемия COVID-19, затем мы столкнулись с геополитическими изменениями и ситуацией шоков, вызванных неэкономическими кризисами, поставившими нас перед серьезными вызовами на рынке труда.

Ковидные проблемы мы отыграли, но через структурные изменения, связанные с санкциями, мы проходим сейчас и понимаем, что необходима композиция российского рынка, гарантирующая суверенитет и социальную стабильность. Это, с одной стороны, цифра и искусственный интеллект, а с другой — развитие производственного сектора.

Фото: Высшая школа экономики

Возвращаюсь к нашим научным приоритетам. Четвертое направление — это человек в эпоху технологических трансформаций. Приведу пример одного из проектов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в рамках которого наши ученые разработали систему индикаторов цифровизации (рисков и возможностей), влияющих на благополучие людей, и сравнили их значения в России и в среднем по странам ОЭСР. По показателю цифровых ресурсов в школах ситуация в России лучше, чем в странах ОЭСР. По показателям доступа к интернету, включая широкополосный, использования услуг электронного правительства и участия в социальных сетях мы сопоставимы с ОЭСР. Однако проигрываем по показателю разнообразия использования интернета. Что касается рисков, у нас гораздо выше риски неравенства в цифровых навыках, чрезмерности использования интернета детьми по сравнению со странами ОЭСР. Риск кибербуллинга является более серьезной проблемой для стран ОЭСР по сравнению с Россией.

В рамках данного направления мы сначала сконцентрировались на технологических трансформациях, но прохождение через изменения, порожденные пандемией COVID-19 и антироссийскими санкциями, мотивировало на расширение числа проектов, занимающихся человеком в эпоху трансформаций. Например, мы сейчас наблюдаем, как разворачиваются структурные изменения на российском рынке труда, с одной стороны — направленные на расширение производственного сегмента экономики, с другой стороны — нацеленные на технологический суверенитет и лидерство.

— Можно подробнее рассказать о социально значимых исследованиях и результатах?

— Развитие в условиях повышенной неопределенности подтолкнуло нас к исследованиям проблем, связанных с социальной устойчивостью. Социальной стратой, обеспечивающей устойчивость, способствующую экономическому росту, является средний класс.

При этом базовый средний класс, объединяющий врачей, учителей и квалифицированных специалистов, занятых в системообразующих отраслях, в основном обеспечивает устойчивость, а другие высококвалифицированные специалисты с высокой производительностью образуют отряды среднего класса, двигающие вперед экономический рост. Последние если и инициируют разрушение, то в основном созидательное разрушение. Но иногда их деятельность повышает волатильность в развитии, тогда базовый средний класс своей деятельностью демпфирует риски несозидательного разрушения. Какие риски расширения среднего класса мы считаем основными? В первую очередь они сформировались на рынке труда. Одна из малообсуждаемых особенностей российского рынка труда, сформировавшегося за последние 30 лет, — низкая заработная плата квалифицированных работников, представляющих базовый средний класс. Ряд экспертов считают эту особенность конкурентным преимуществом нашей страны, мы считаем ее главным вызовом устойчивости и развитию за счет технологического прогресса. Как можно выбраться из этой ловушки?

Я бы выделила два инструмента: рост МРОТ и сближение зарплат педагогов, социальных и медицинских работников, работников культуры, работающих в разных регионах. Экономического обоснования для региональных различий в оплате труда базового среднего класса, проживающего на территории одного государства, нет. В свое время, 10 лет назад, для обеспечения роста заработной платы базового среднего класса было принято компромиссное, в основном связанное с бюджетными ограничениями, решение о привязке заработных плат педагогов, медицинских и социальных работников, работников сферы культуры к средней заработной плате по регионам. Сегодня, когда формируются угрозы для территориальной целостности нашей страны, такие решения уже исчерпали свою целесообразность. Поэтому нам предстоит большая работа и в этой сфере. В частности, мы планируем работать над стандартом экономической, или доходной, устойчивости семьи.

— Что это такое?

— Для измерения эффектов влияния политики на доходы населения у нас в стране используется единственный измеряемый стандарт — стандарт бедности. С ним порой мы пытаемся подойти к решению проблем среднего класса, демографии, прежде всего рождаемости.

Но семьи при принятии решения о рождении ребенка опираются не на стандарт бедности, а на стандарт доходной, или экономической, устойчивости семьи. По самому скромному сценарию наших расчетов, для семьи, не имеющей обязательств по ипотечному кредиту, стоимостная оценка бюджета экономической устойчивости соответствует 180% от величины прожиточного минимума в расчете на одного человека. А если у семьи есть обязательства по ипотечному кредитованию, этот показатель поднимается до 220% от величины душевого прожиточного минимума. Если представители базового среднего класса зарабатывают меньше удвоенного размера душевого стандарта доходной устойчивости семьи, им трудно выполнять экономическую, демографическую и социальную функцию устойчивого развития.

— Мы уже затрагивали тему влияния на человека технологического прогресса, хотите что-либо добавить?

— Добавлю, что в рамках этого направления наши ученые активно изучают нейрокогнитивные механизмы социального поведения, наша цель — развивать нейрокогнитивный кластер, изучающий мозг человека в его повседневной жизни.

Еще один приоритет нашей работы в этой области — экологические детерминанты устойчивого развития. Мы погружаем компании в ESG-истории, также занимаемся проектами, которые рассматривают регионы не через призму пространственного развития, а через факторы резилиентности, способности противостоять природно-климатическим вызовам.

— Можно ли выделить приоритеты текущей работы НЦМУ?

— Во-первых, наши 20 эмпирических баз данных позволили оценить эффекты мер социальной политики, в том числе при введении пособий при рождении и по воспитанию детей. Эти же базы дают возможность подготовить многовариантные демографические прогнозы в ситуации, когда демография, как и макроэкономика, стала крайне политизированной. Наши ученые из Института демографии имени А.Г. Вишневского разрабатывают много сценариев в зависимости от разных сочетаний смертности, рождаемости и миграции. Институт демографии специализируется и на функциональных прогнозах — например, динамики численности молодого населения или потенциальных получателей мер социальной поддержки.

Также наши базы данных позволили провести международное исследование качества жизни лиц старшего возраста, в том числе рассчитать индекс активного долголетия.

Фото: Высшая школа экономики

Мы также продвинули тему ментального здоровья: она осознается, но знаем мы о ней очень мало. Если десятка стран — лидеров по продолжительности жизни имеет ряд инструментов, изучающих старение, то у нас их немного. Мы объединились с федеральным центром геронтологии и совместно изучаем и продвигаем профилактику деменции, поскольку рост числа людей с ментальными нарушениями — один из серьезных рисков увеличения продолжительности жизни. Пока человечество не знает, как ее лечить, поэтому важную роль играет профилактика в повседневной жизни. Например, хорошим ее средством оказалось изучение людьми старшего возраста иностранных языков.

Хотела бы обратить внимание на наш конкурс молодых ученых, в рамках которого мы ежегодно поддерживаем 5–7 проектов.

Наконец, важно, что проводимые научные исследования активно используются в образовательных программах, мы интегрируем передовые научные результаты, полученные в НЦМУ, в обучение студентов и аспирантов, дополнительные образовательные программы.

— Каковы ключевые направления деятельности центра в будущем году?

— Мы сделали разворот к актуальным прикладным сюжетам. Я рассказала про доходную устойчивость семей, в этой сфере НЦМУ располагает уникальными компетенциями, равно как и в разработке демографических прогнозов. Одновременно мы рассчитываем, каковы должны быть доходы семьи, чтобы она инвестировала собственные средства в развитие человеческого потенциала.

Добавлю, что коллеги из МГИМО начали интенсивную подготовку кадров в области противодействия идеологическому экстремизму и терроризму. Выяснилось, что инструменты противостояния этому у нас недостаточно разработаны.

Наконец, помимо активизации прикладных исследований, мы развиваем самые инновационные научные направления, которые финансируются через поддержку молодежных команд.

Я бы отметила проект по изучению отношения населения к распространению биохакинга. Многие компании работают в сфере укрепления человека, но они скрывают результаты своей деятельности, а сама тема, в том числе биологического укрепления человека, вырвалась в пространство. Биохакеры пытаются взломать данные фармкомпаний, чтобы сделать их наработки более доступными и дешевыми. Но когда термин стал активно использоваться, биохакерами стали называть себя шарлатаны и имитаторы, что породило неоднозначное отношение к этой истории.

В рамках проекта «Оценка отношения населения к этическим вопросам, связанным с распространением биохакинга и технологий совершенствования человека» под руководством Анны Гребенюк, заместителя директора Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, проводился социологический опрос, результаты которого показали, что основной причиной, по которой люди готовы применять технологии биохакинга, является обеспечение физического здоровья и увеличение продолжительности жизни. Молодых респондентов интересует применение новых технологий в контексте повышения физических способностей и эмоциональной стабильности, улучшения памяти и внимания. Респонденты с очень плохим здоровьем больше склонны использовать технологии совершенствования человека по сравнению с людьми с очень хорошим здоровьем. Самыми популярными продуктами для совершенствования человека являются наиболее разработанные и доступные: биологически активные добавки, мобильные приложения и программы для поддержания здоровья, носимые датчики мониторинга показателей здоровья, функциональное питание. Больше всего люди видят опасность в имплантируемых чипах, генетическом редактировании, нейроинтерфейсах и нейростимулировании. Люди охотно соглашались на применение технологий биохакинга для собственных целей, но для своих детей — нет.

Еще одно важное инновационное направление, которое также реализует молодежная команда под координацией Оксаны Зинченко, старшего научного сотрудника Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ, — это роль медиафрейминга в обработке информации о восприятии сообщений о нарушении социальных норм. Медиафрейминг — метод, позволяющий отвечать на вопросы, связанные с формой подачи информации, а именно: на какую информацию и как реагирует мозг потребителя. Какая информация проходит более глубокую переработку человеческим мозгом и, следовательно, надежнее запоминается? С помощью метода электроэнцефалографии проведено исследование, позволяющее оценить и сравнить, как потребитель обрабатывает информацию о социальных нормах (нарушениях).

Какие основные результаты получили. Во-первых, впервые было показано, как манипуляция подачей контента порождает у потребителя разные затраты на переработку информации. Во-вторых, для использования этих манипуляций с целью управления реактивностью потребителя на информацию, например готовностью поделиться информацией, была разработана и протестирована база из 150 стимулов для оценки чувствительности потребителя к подаче информации о нарушениях социальной нормы.

Еще одно важное направление проекта молодых ученых — «Бюджеты времени родителей в условиях дистанционной занятости и дистанционного обучения» под руководством Марии Нагерняк, руководителя Центра исследований бюджетов времени Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Проведенное качественное эмпирическое исследование показало, что участие родителей в дистанционном обучении детей было различным, но можно выделить следующие паттерны родительского опыта:

— намерение минимизировать помощь детям (даже маленьким) с целью приучить их к самостоятельности, как следствие — позитивные или нейтральные оценки этого опыта;

— практически постоянная помощь и постоянное участие в онлайн-уроках, как следствие — очень негативные оценки дистанционного опыта;

— ощущение очень высокой ответственности, свалившейся на родителей, технические сложности, размытие границ между видами деятельности, как следствие — сомнения в результативности онлайн-формата для детей.

— Как НЦМУ привлекает к работе ведущих ученых, в том числе молодых?

— У нас есть обязательства всех команд, что они должны взять определенную долю молодых исследователей, и это целевая установка. Мы также понимаем, что если нет поддерживающих механизмов, то ничего не получится, поэтому, как уже отмечала, ежегодно проводим конкурс, куда приглашаем только молодые коллективы с молодыми руководителями.

Например, в 2021 году у нас было 8 заявок, мы поддержали 7 из них, в прошлом году были заданы более жесткие нормы отбора, и было принято решение поддержать все поданные заявки, их было 5. Ежегодно планируем проводить круглые столы по обсуждению результатов работ этих команд. Опыт показал, что на последней Ясинской (Апрельской) конференции они имели высокую посещаемость. Опрос показал, что все члены консорциума высказались за их продолжение.

— Насколько удается налаживать и поддерживать в нынешних условиях международные научные контакты?

— Довольно тяжело. Нам пришлось маневрировать в сторону ученых стран, дружественных России. Например, в Международный наблюдательный совет НЦМУ включены три представителя Китая, коллеги из Армении, Бразилии и Индии.

Одновременно у нас сохранился пул ученых, которых изначально пригласили работать в НЦМУ. Проекты по российским сегментам международных баз данных сохранились. По вопросам измерения человеческого потенциала у нас очень много общего, мы примерно одинаково смотрим на то, как должна развиваться работа.

Активно развивается сотрудничество со странами БРИКС, мы выходили на форум Россия — Африка. Отмечу, что проректор НИУ ВШЭ по международным связям Виктория Панова продвигает взаимодействие с африканскими странами. И я вижу там перспективы, особенно интересно работать с молодыми исследователями.

— Каков потенциал практической реализации научных разработок НЦМУ? Какие работы вызвали наибольший интерес индустриальных партнеров консорциума?

— Индустриальных партнеров больше всего интересуют образовательные программы в сфере развития человеческого капитала. В частности, есть хорошее взаимодействие по нейрокогнитивному кластеру.

Наши партнеры также откликаются на работы, связанные с анализом трендов в исследованиях человеческого потенциала. Мы также работаем вместе в сфере демографических прогнозов, поскольку наши партнеры столкнулись с демографическим дефицитом, они хотят это осознать. По крайней мере, короткие образовательные форматы, круглые столы, семинары по конкретным темам в области демографии очень востребованы.

В будущем мы хотели бы в первую очередь двигаться в сторону междисциплинарных форматов, сетевых форм общения, совместного использования инфраструктуры, включая передовое научное оборудование и использование данных, соответствующих высоким международным стандартам.

И еще одно направление нашей работы — создание единого экспертного пула для оценки наиболее важных научных идей и тенденций, популяризации науки. Следует укреплять просветительскую роль ученых, способных доходчиво объяснять людям суть научных достижений и противостоять шарлатанам, делающим громкие, ничем не подкрепленные заявления.

