Максим Лукьянович возглавил блок «Розничный бизнес» МКБ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

С 7 сентября Максим Лукьянович присоединился к команде Московского кредитного банка в должности руководителя блока «Розничный бизнес».

Максим Лукьянович будет отвечать за развитие современной розницы с выгодными и честными продуктами, комфортными офисами, качественным сервисом и заботой о клиенте.

Максим Лукьянович работает в банковской сфере более 20 лет, последние 6 лет – в Росбанке, где он отвечал за розничное направление и работу с малым бизнесом. Под его руководством был реализован проект цифровой трансформации розничного бизнеса. Его результатами стал запуск новых дистанционных каналов, существенный рост прибыльности розницы и показателя лояльности клиентов (NPS).

«Мы продолжим работать над тем, что является стратегическим приоритетом МКБ – комфортом и качеством обслуживания клиентов. Наши продукты и сервисы станут еще более удобными, понятными и надежными. Также естественно, что мы ставим перед собой задачу нарастить прибыльность и эффективность бизнеса. Но при этом мы уверены, что только клиентоцентричность и ставка на долгосрочные доверительные взаимоотношения принесет результат», – отметил Максим Лукьянович.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI