Команда Политеха заняла первое место среди 28 вузов на фестивале спортивного ориентирования!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В рамках чемпионата России и Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в конце августа прошел Фестиваль спортивного ориентирования среди студентов «Волга спринт-тур» в Нижнем Новгороде.

В рамках Фестиваля состоялись старты в дисциплине «кросс-спринт», а также «традиционном лабиринте» и специальной дисциплине — «краеведческий квест». Команду Политехнического университета представляли пять человек — Анастасия Григорьева, Полина Морозова, Виктория Югова, Глеб Павловский и Александр Гуменников. Их успех был впечатляющим! Они одержали победу в командном зачете и также показали высокие результаты в личном зачете.

Анастасия Григорьева стала бронзовым призером Чемпионата России в спринте и также получила одну золотую и одну серебряную медаль фестиваля среди студентов. Глеб Павловский также показал отличные результаты и получил две золотые медали фестиваля. У Полины Морозовой три медали Всероссийских соревнований — одно золото и две бронзы, а также одна золотая и две серебряные медали фестиваля.

Полина поделилась своими впечатлениями от соревнований: Фестиваль проведен на достаточно высоком уровне. Своими результатами я, в целом, довольна, но были допущены некоторые ошибки. А вообще соревнования проводились в городе и местном парке, там дистанции были очень динамичные и быстрые, благодаря этому было еще интереснее .

Победителями Фестиваля в командном зачете стали студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Серебро досталось представителям Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, бронза — у команды Нижегородского государственного университета.

