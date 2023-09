В ГУУ провели вводный вебинар для участников программы ДПО в Турции

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 сентября 2023 года на площадке Государственного университета управления состоялся вводный вебинар для участников программы повышения квалификации российских специалистов в Турецкой Республике в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в 2023 году, организованный федеральным бюджетным учреждением «Федеральный ресурсный центр».

В вебинаре принимали участие проректор Государственного университета управления Дмитрий Брюханов, директор Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр» (ФБУ «ФРЦ») Алексей Бункин, заместитель руководителя, начальник отдела организации зарубежных стажировок ФБУ «ФРЦ» Татьяна Грунина, начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко и другие участники рабочей группы ГУУ по организации и проведению стажировки в Турции.

Директор ФБУ «ФРЦ» Алексей Бункин выступил с приветственным словом перед участниками программы, рассказал об особенностях, тематиках и возможностях стажировки и пожелал успешного прохождения подготовки.

Проректор ГУУ Дмитрий Брюханов напомнил, что ГУУ уже много лет является исполнителем по проекту подготовки российских специалистов за рубежом и представил прошлогодний опыт проведения стажировок в Турции, Иране и Узбекистане. Были отмечены результаты участия стажеров, в частности установление новых деловых контактов, расширение сфер деятельности организаций, заключение договоров, установление горизонтальных связей в рамках стажировки между участниками – представителями предприятий из разных субъектов России.

Начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко подчеркнул значимость целеполагания в рамках заявленных участниками индивидуальных проектов и проработанность подхода к выбору возможных контрагентов в Турции на этапе планирования стажировки.

Заместитель директора Института отраслевого менеджмента Артем Геокчакян подробно проинформировал стажеров о запланированных мероприятиях программы стажировки, об организационных вопросах, связанных с пребыванием в Турции.

Доцент кафедры социологии, психологии, управления и истории Института государственного управления и права Светлана Гришаева отметила важность бизнес-презентации каждого участника в рамках проектно-ориентированной стажировки, так как она станет основным инструментом коммуникации российского предприятия или отдельно взятого предпринимателя с партнерами, потенциальными инвесторами в Турции.

В завершении вебинара спикеры дали ответы на интересующие участников программы вопросы относительно подготовки, оформления документов, финансирования и особенностях участия в стажировке в Турецкой Республике.

