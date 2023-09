Восемь ученых НГУ получили именные премии Правительства региона за выдающиеся научные достижения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Правительство Новосибирской области подвело итоги конкурса на присуждение именных премий за выдающиеся научные достижения в 2023 году. По итогам оценки конкурсной комиссии премии в трех номинациях получили восемь ученых Новосибирского государственного университета.

В номинации «Лучший молодой исследователь» по направлению «Экономические и гуманитарные науки» за работу «Исследование средневековых немецких трофейных манускриптов в Сибири» премии удостоился доктор исторических наук, доцент Гуманитарного института НГУ Валентин Портных.

В направлении «Экология, энергетика, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии» премию получила кандидат химических наук, старший преподаватель Факультета естественных наук НГУ Дина Марковская за разработку научных основ создания эффективных материалов на основе графитоподобного нитрида углерода и сульфидов переходных металлов для преобразования энергии солнечного света.

В области приборостроения, наукоемкого оборудования и автоматизации лучшим молодым исследователем признан доктор физико-математических наук, старший преподаватель Физического факультета НГУ Сергей Вебер. Он занимается разработкой, созданием и внедрением современного импульсного ЭПР-спектрометра в интересах фундаментальных и прикладных исследований.

В направлении «Лазерные, плазменные и электронно-лучевые технологии» за работу «Нелинейно-оптическое преобразование частоты как эффективный метод создания перестраиваемых источников излучения для экологических и медицинских применений» получателем премии стала кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Лаборатории квантовых оптических технологий, м.н.с. Лаборатории нелинейной фотоники ФФ НГУ Надежда Костюкова.

Наконец, премии как лучший молодой исследователь удостоилась кандидат физико-математических наук, доцент ФФ и Механико-математического факультета НГУ Ольга Криворотько, которая занимается программным комплексом моделирования и построения сценариев распространения инфекционных заболеваний в Новосибирской области с учетом социально-экономических ограничений.

Лучшими молодыми изобретателями стали кандидат физико-математических наук, заведующий Лабораторией оптики и динамики биологических систем ФФ НГУ Александр Москаленский (премия первой степени за развитие методов биофотоники для научных исследований, биомедицины и биотехнологий) и кандидат биологических наук, старший преподаватель ФЕН НГУ Андрей Кечин (премия третьей степени за комплекс программ и методик для разработки новых тест-систем на основе высокопроизводительного секвенирования).

Одним из лучших научных руководителей конкурсное жюри признало кандидата химических наук, доцента ФЕН и Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Елизавету Лидер, которая занимается разнолигандными комплексами эссенциальных и редкоземельных металлов как агентами для противоопухолевой терапии и биовизуализации.

Александр Москаленский рассказал, что слышал о конкурсе и ранее, но все никак не мог собраться и подать заявку в прошлые годы. В этом же году ученый решил попытать удачу в номинации «Лучший молодой изобретатель». И выбор оказался неслучайным: именно в этом году одна из разработок, указанных Александром в заявке, перешла в стадию стартапа. А развитие наукоемких прикладных разработок – это очень редкая и позитивная история, считает победитель конкурса.

— В моей конкурсной заявке было несколько результатов, объединенных тематикой биофотоники. Во-первых, еще несколько лет назад я придумал метод активации тромбоцитов, который позволяет следить за активацией каждой клетки в реальном времени. Второе – это прибор для измерения рассеяния света культурами клеток. Это тот самый проект, который сейчас развивается в виде стартапа. Есть и другие наработки и исследования, связанные, например, с созданием новых химических веществ, которые преобразуют энергию света в биологические эффекты, или прибором для измерения люминесценции синглетного кислорода, — рассказал исследователь.

Справка: Именная премия присуждается Правительством Новосибирской области и является признанием заслуг граждан Российской Федерации – научных работников научных организаций, научных и педагогических работников образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области, а также в разработку и промышленное освоение образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы Новосибирской области. Соискателями на получение именной премии в номинациях «Лучший молодой исследователь» и «Лучший молодой изобретатель» выступают научные и научно-педагогические работники со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет, а также со степенью доктора наук в возрасте до 40 лет. Соискателями на получение именной премии в номинации «Лучший научный руководитель» выступают научные и научно-педагогические работники, имеющие ученую степень кандидата наук либо доктора наук в возрасте до 40 лет (включительно), осуществляющие руководство научно-исследовательской деятельностью студентов, аспирантов, докторантов, молодых ученых. В 2023 году размер премии для исследователей составил 174 450 рублей, для изобретателей и научных руководителей – от 145 625 до 233 000 рублей в зависимости от степени премии.

