Виктория Панова: «Для по-настоящему успешного развития необходимо объединение усилий всех подразделений университета»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Виктория Панова © Высшая школа экономики

Международное научно-образовательное сотрудничество является важнейшим аспектом деятельности российских университетов. В начале нового учебного года о работе в этом направлении рассказала проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова. — Виктория Владимировна, мы обсуждаем международные отношения и международную политику Вышки в условиях, когда ориентиры в глобальном смысле резко изменились и на уровне межгосударственного диалога, и на уровне бизнеса, и в научно-образовательной сфере. Как отразились эти перемены на Вышке, ведь университет славился своими отношениями именно с американскими и западноевропейскими научно-образовательными организациями и центрами? — Вышка действительно исторически была в значительной степени ориентирована на Запад. Университет был основан 30 лет назад, в период, когда между Россией и странами Запада отношения развивались динамично и конструктивно. С европейскими и американскими университетами отношения стремилась развивать не только Вышка, но и большинство российских университетов. Просто наш университет в силу своих управленческих и проектных компетенций делал это, скажем так, немного лучше других, поэтому к моменту смены ориентиров мы подошли с солидным багажом совместных проектов как в сфере исследований, так и в области высшего образования. Не могу сказать, что наши многолетние партнеры торопятся нас отменить и забыть. Продолжают работать более 250 международных договоров в области образования более чем с 200 иностранными организациями. С 40 иностранными организациями из стран Европы сотрудничество временно приостановлено по инициативе партнера, хотя многие коллеги, вопреки институциональному запрету со стороны европейских правительств, продолжают с нами сотрудничество. Вышка была и остается международным, мультиязычным, открытым для диалога и совместных проектов университетом, но мы в силу объективных причин диверсифицируем географию нашей международной деятельности. — И как выглядит эта диверсификация? — Фокус международной деятельности НИУ ВШЭ сегодня смещается в регион АТР, страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Мы ведем активные переговоры с вузами таких стран, как Индия, Китай, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Гана, и многих других. За первое полугодие 2023 года было подписано 14 новых договоров о сотрудничестве, еще более 20 договоров готовятся к подписанию, в режиме проработки на различных этапах находятся еще более 60 инициатив. — Какие вузы сегодня становятся партнерами Вышки и что предусматривают договоры, которые уже подписаны или готовятся? — Мы внимательно следим за тем, чтобы партнерами ВШЭ становились университеты, соответствующие целому набору критериев. Это относится и к репутации, и к позициям нашего потенциального партнера в международных и предметных рейтингах, и к количеству научных публикаций ведущих ученых вуза в журналах первого квартиля, и к другим показателям. Кроме того, весомыми аспектами для нас являются уже достигнутые параметры международной интеграции, а также возможности для развития изучения русского языка и культуры. Сегодня мы заключаем как рамочные договоры, предполагающие широкий выбор треков научно-образовательного сотрудничества, так и договоры по отдельным направлениям взаимодействия. Так, например, в мае этого года был подписан рамочный договор о сотрудничестве с Университетом ОАЭ. Вуз входит в топ-3 лучших вузов страны и является членом группы Federation of the Universities of the Islamic World (Федерация университетов исламского мира). Договором, подписанным с Университетом Махидол Таиланда, отдельно предусмотрены возможности по реализации студенческого обмена. Вуз, кстати, входит в топ-150 вузов мира для получения медицинского образования и известен качеством образования в ряде других областей — инженерии, информационно-коммуникационных технологий, бизнеса, социальных наук и других. В общей сложности академическая мобильность является предметом более 40 договоров с зарубежными университетами, которые сейчас прорабатываются. Важным событием с точки зрения развития межуниверситетских отношений станет Международная партнерская неделя, которая пройдет в Вышке в конце сентября. Представители более 30 научно-образовательных организаций приедут в Москву обсудить актуальные вопросы современной науки и образования, перспективы различных форматов взаимодействия, преимущества и возможности развития кооперации в рамках Большого Евразийского партнерства.

— Заметным изменением в международной политике Вышки стал переход на заключение общеуниверситетских международных договоров. Чем продиктовано это решение? — Объяснение очень простое. Сегодня для по-настоящему успешного развития в сфере международного научно-образовательного сотрудничества необходимо объединение усилий всех подразделений университета — факультетов, институтов, центров, школ. Мы создаем понятную и прозрачную систему международных партнерств, в которой не будет места дублированию функций и путанице с ответственными исполнителями. Систему, в которой все документы будут тщательно проработаны юристами, финансистами, ответственными за направления менеджерами. Общеуниверситетские международные договоры будут заключаться в интересах всех подразделений, о сути этих договоров будут информироваться все руководители и заинтересованные сотрудники. Вышка сегодня — многопрофильный университет. Чем согласованнее и многограннее будет наша представленность на международном уровне, чем синхроннее и гармоничнее будет работать синергия усилий различных подразделений, тем выше будет наш объединенный потенциал для новых партнерских отношений, тем проще нам будет развивать и расширять уже имеющиеся проекты. — Насколько успешно в этом году, по вашему мнению, прошла приемная кампания с точки зрения поступления иностранных граждан? — Несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию, мы получили более 6000 заявок от граждан 140 стран. Лидируют в списке по количеству желающих получать образование в Вышке, как и ранее, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Китай, Гана, Нигерия, Индия. Значительно увеличился поток абитуриентов из Алжира, Египта, Сирии, Ирана. Должна признать, что большинство иностранных студентов было привлечено в рамках квотного набора. Уже год назад стало очевидно, что неотработанность механизмов преодоления антироссийских финансовых ограничений будет сильно сказываться на коммерческом приеме. При этом есть показатели университета по иностранным студентам, которые необходимо выполнять. Квотные места в Вышке, которые в этом году оказались как нельзя кстати, — это уникальный шанс для талантливых иностранных граждан. Высоким спросом среди поступающих из-за рубежа пользуются и экономические, и управленческие, и прикладные, и естественно-научные, и творческие образовательные программы университета.

В итоге только на очное обучение зачислено более 1800 иностранных граждан, что примерно на 20% больше, чем в 2022 году. Общее количество иностранных студентов НИУ ВШЭ превышает сегодня 5000 человек. Уверена, что положительная динамика сохранится и в будущем. — Конкуренция на международном образовательном рынке становится все более жесткой, абитуриенты становятся все более избирательными и требовательными, а отношение к России сейчас не всегда объективное и часто основано лишь на предвзятых публикациях в западных СМИ. За счет чего могут быть преодолены, по вашему мнению, эти тренды? — Работа на любом зарубежном рынке предполагает необходимость согласованных действий в рамках целого комплекса направлений. Это касается и диалога с государственными и общественными организациями, и необходимости выстраивания отношений с бизнес-структурами, и реализации соответствующей международной информационной политики. Даже СМИ нейтрально относящихся к России стран, не являясь государственными, могут в погоне за конъюнктурой транслировать западные нарративы. Все эти моменты необходимо учитывать при проработке решений и проектов. С другой стороны, поверьте, в мире достаточно СМИ, которые действительно хотят понять, чем и как живет Россия. Мы имеем немалый поток обращений за комментариями и интервью со стороны индийской, китайской, африканской, латиноамериканской прессы. Не стоит забывать и об интенсивном развитии экономического и гуманитарного сотрудничества России с такими международными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС, ШОС и АСЕАН. Как вы знаете, в следующем году председательство в БРИКС переходит к России, НИУ ВШЭ будет продолжать активно работать с участниками объединения с целью поиска новых возможностей и новых перспектив, тем более что с 2024 года в БРИКС будут входить уже 11 государств, представляющих экономическое мировое большинство. Одной из важных составляющих оптимизма является широкий выбор самых актуальных образовательных программ, которыми располагает ВШЭ. Во всех четырех макрорегионах, с которыми мы развиваем сотрудничество, — и в Азии, и в Африке, и на Ближнем Востоке, и в Латинской Америке — наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются образовательные программы, входящие в так называемый блок STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Доля студентов, получающих образование по этим дисциплинам, составляет в этих регионах от четверти и выше, а в Малайзии превышает 43%. Вышка, со своей стороны, не просто предлагает англоязычное и русскоязычное образование как по STEM-направлениям, так и по другим дисциплинам. В рамках проектного обучения студенты участвуют в решении реальных задач крупнейших российских и международных корпораций, а к моменту получения диплома свыше 90% выпускников уже трудоустроены. Важна и работа Вышки с каждым иностранным абитуриентом. Дирекция по работе с молодежью за рубежом ежегодно реализует множество проектов, привлекая к процессу и академических руководителей, и менеджеров программ, и преподавателей. Перспективным направлением является работа по объединению усилий НИУ ВШЭ с зарубежными университетами по развитию научных исследований на основе грантовой поддержки. Напомню, сегодня в университете создано более 50 центров превосходства, исследования с привлечением известных зарубежных ученых идут в самых разных областях. Нам есть что предложить коллегам с точки зрения научной экспертизы и технического оснащения наших лабораторий, мы открыты для этого диалога Обсуждаем мы с зарубежными партнерами и совместные образовательные программы двойных дипломов, в рамках которых преподавание предполагается на национальном и английском языках. В запуске таких программ университет в свое время стал одним из пионеров, поэтому эта тема в ходе переговоров имеет не абстрактный, а абсолютно прикладной характер. Эти и другие факторы позволяют исходить из того, что наш успех зависит в первую очередь от нас, а не от внешних обстоятельств. — Вы уже упомянули о конкуренции на международном рынке образования. Сегодня ведущие мировые университеты стараются выходить на абитуриентов напрямую, минуя посредников. Что делает Вышка в этом направлении? — В прошедшем учебном году университет принял участие в восьми крупных зарубежных образовательных выставках, в ходе которых были проведены десятки мастер-классов, консультаций, встреч с абитуриентами и их родителями. Просветительские онлайн-мероприятия для иностранных граждан проводятся практически еженедельно. В них принимают участие и преподаватели, и студенты НИУ ВШЭ. Осенью Вышка примет участие в крупнейшей образовательной выставке Китая — China Education Expo 2023, которая состоится в октябре в Пекине. Кроме того, мы запустили программу открытия лицейских классов за рубежом, пилотной страной стал Узбекистан. В течение нескольких месяцев для учащихся двух академических лицеев Ташкента было проведено более десятка очных образовательных интенсивов по таким предметам, как международные отношения, информационные технологии, мировая экономика. Этот формат работы считаю очень успешным, будем его развивать и расширять с точки зрения стран применения. Все, о чем я сейчас рассказываю, — только часть работы, которая сегодня ведется на международном направлении. Работать приходится много и быстро, не сомневаюсь, что и накопительный, кумулятивный эффект будет иметь место. — Что бы вы пожелали тем, кто перешел на следующий курс, и тем, кто только получил студенческий билет? — Хотела бы пожелать всем нашим студентам усердия и настойчивости. Вышка по праву считается университетом первого выбора самой талантливой молодежи, учиться у нас стремятся лучшие из лучших. Учитесь работать. Не теряйте времени: развивайте ваши навыки, открывайте новые области знаний, принимайте решения, которые считаете правильными, идите к вашим целям. Верю в то, что вы справитесь и совсем скоро станете достойными членами сообщества настоящей интеллектуальной элиты — сообщества выпускников Вышки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI