Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо: Чжоу Хунянь; Тань Сюсэнь; Лян Лэтянь, переводчик; Сунь Хайтао

Делегация из Технологического университета Циндао (Китайская Народная Республика) во главе с президентом вуза господином Тань Сюсэнем 6 сентября посетила СПбГАСУ. В состав делегации также вошли Чжоу Хунянь, директор управления международных дел, и Сунь Хайтао, директор финансового управления.

В рамках визита китайская делегация встретилась с представителями руководства СПбГАСУ. Стороны обменялись информацией о своих университетах, обсудили направления развития взаимовыгодных отношений и подписали соглашение о сотрудничестве.

Светлана Головина и Тань Сюсэнь

Первый проректор Светлана Головина приветствовала делегатов от имени Евгения Рыбнова, ректора СПбГАСУ.

По словам Светланы Головиной, Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику всегда связывали узы стратегического партнёрства. В настоящее время на уровне глав государств разрабатывается концепция дальнейшего сотрудничества между двумя странами – «План-2030». Особое место в нём займут образование, наука и культура.

Светлана Головина рассказала, что СПбГАСУ традиционно уделяет большое внимание реализации научно-образовательных проектов с университетами Китая. Договоры о сотрудничестве связывают вуз с Пекинским университетом строительства и архитектуры, Хэнаньским градостроительным университетом, Сианьским университетом архитектуры и технологий. Сотрудничество предусматривает широкий спектр направлений: реализацию совместных образовательных программ, академический обмен преподавателями и студентами, проведение совместных летних школ, научно-технические разработки, проведение конференций, расширение лабораторной базы и многое другое.

Слева направо: Сунь Хайтао; Чжоу Хунянь; Сергей Михайлов; Тань Сюсэнь; Светлана Головина; Андрей Зазыкин, декан автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ; Антон Гайдо, декан строительного факультета; Евгений Королев, проректор по научной работе

В настоящее время в СПбГАСУ обучаются студенты и аспиранты из Китайской Народной Республики. Большой популярностью пользуется программа подготовительного отделения по изучению русского языка. В наступившем учебном году будет реализована дополнительная образовательная программа по китайскому языку.

Господин Тань Сюсэнь подчеркнул сходство между двумя вузами, открывающее новые возможности для сотрудничества.

Китайские учёные получили приглашение на Международную научно-практическую конференцию «Архитектура – Строительство – Транспорт – Экономика», которая состоится в СПбГАСУ 22–23 ноября. Им также предложили публиковать работы на страницах научных журналов нашего вуза, а также рецензировать статьи соотечественников.

Господин Тань Сюсэнь сообщил, что считает данную встречу первым шагом на пути сотрудничества. Следующая встреча состоится в Технологическом университете Циндао.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI