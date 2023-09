Эксперты ГУУ оценили видеоролики в конкурсе Мосурбанфорума

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 августа по 10 сентября 2023 года на четырёх крупнейших площадках Москвы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином Дворе проходит Московский урбанистический форум – 2023, в котором приняли участие представители Государственного университета управления.

4 сентября в «Зарядье» состоялась церемония награждения участников конкурса видеороликов «Культурный код. Москва», организованного в рамках Московского урбанистического форума при поддержке Правительства Москвы и Департамента градостроительной политики города Москвы. Представители Государственного университета управления выступили экспертами конкурса и провели экспертизу видеороликов, представленных в категориях «Горожане. Дети», «Горожане. Взрослые» и «Горожане. Исследователи» по пяти номинациям: «Город для жизни», «Моя Москва», «Гений места», «Бег времени» и «Ритмы столицы». Всего на конкурс было прислано 539 видеороликов, а победителями стали авторы 15 работ.

Член жюри конкурса, доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Ирина Милькина поделилась с нами впечатлениями о видеороликах:

«Мне выпало оценивать видеоролики в четырёх номинациях: «Город для жизни», «Моя Москва», «Ритмы столицы» и больше всего работ в номинации «Бег времени». Все работы были очень интересными, креативными, яркими. Каждый автор показал свою частичку Москвы иногда даже не самую известную местным жителям: улицы, парки, дворцы, площади, спортивные комплексы, необычные памятники. Были видеоролики, сопровождающиеся авторскими стихами и песнями. Самая запоминающаяся и оригинальная для меня работа – «Московская вертикаль» Геннадия Ананьина, который стал победителем в двух номинациях».

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что «История, социально-культурные особенности, архитектурная неповторимость — всё это элементы уникального культурного кода Москвы, который делает город привлекательным для жителей и его гостей, формирует чувство любви и сопричастности».

Награждая победителей, народный артист Российской Федерации Владимир Машков, возглавивший жюри конкурса, поделился с присутствующими: «Вы знаете, как трудно оценивать любовь? Это невозможно. Иногда были работы наивные, но они были полны искренности. И это самое важное – искренность и органичность. Я для себя расшифровал слово «код», «код Москвы» – культура, открытия и достижения. Москва развивается благодаря вам максимально интенсивно».

На форуме представлены главные достижения столицы в таких направлениях, как транспорт, строительство, экономика, бизнес, городское хозяйство, цифровизация, услуги и сервис, безопасность, экология, спорт, культурное наследие, туризм, торговля, культура, медицина, образование, социальная защита, кадры.

Множество интересных мероприятий и программ представлено как для взрослых, так и для детей – фестивали, шоу и выставки, мастер-классы профессиональной направленности, аттракционы и игровые площадки, а вечера завершаются концертами с участием известных музыкантов, певцов, рок-групп.

