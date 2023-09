Финансовые новости: II квартал был сильным для банков, но высокий рост розницы вызывает опасения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

За II квартал 2023 года банки заработали 0,8 трлн рублей прибыли (а за первое полугодие — 1,7 трлн рублей) благодаря расширению объемов бизнеса, высокой марже, а также валютной переоценке. Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам.

Корпоративный портфель вырос на значительные 3,8% в II квартале 2023 года после 2,8% в I квартале на фоне продолжающегося восстановления деловой активности и замещения внешнего долга. Очень высокий рост розничного кредитования (рост ипотеки ускорился до +7 с +4,2%, а потребительского кредитования — до +4,5 с 2,5%) вызывает опасения, потому что он опережает рост доходов населения и ведет к увеличению закредитованности. Чтобы снизить риски для финансовой системы и граждан, Банк России вынужден повышать надбавки к коэффициентам риска по рискованным кредитам. С фондированием и ликвидностью в целом ситуация достаточно стабильна. Средства населения за квартал существенно выросли (+5%), а компаний, напротив, несколько сократились (-1,4%), в основном по счетам нефтегазовых компаний. Более подробная информация представлена в ежеквартальном аналитическом обзоре «Банковский сектор». Фото на превью: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

