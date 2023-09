Финансовые новости: Новая версия интерфейса брокера Broker47 и BrokerRisk47

Source: MIL-OSI Russian Language News

25 сентября 2023 будет выпущена новая версия шлюзового интерфейса брокера для подключения к торговой системе и к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынках. Ниже перечислен перечень основных изменений в новой версии, вместе с анонсированными ранее изменениями.

В шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе на фондовом и на валютном рынках: В перечень индивидуальных риск параметров RM_TRDACC будут добавлены поля COLLATERALPERCENT и COLLATERALPERCENT_TOM для отображения значения частичного приема актива в обеспечение на сегодня и на завтра, а также признак приема в обеспечение на завтра (да / нет / не определен) будет передаваться в новом поле COLLATERAL_TOM.

Изменится перечень возможных значений для поля COLLATERAL (Признак приема актива в обеспечение) таблиц интерфейса для подключения к клиринговой системе: к значениям “Да” и “Нет” будет добавлено значение “Не определено”, которое обозначается символом пробела.

Будет добавлена транзакция для установки в индивидуальные риск-параметры значения частичного учета актива в обеспечении на следующий день SET_RM_COLLATERAL_PERCENT.

Будут добавлены транзакции для удаления индивидуальных риск-параметров: CLEAR_RM_COLLATERAL (удаление признака приема в обеспечение) и CLEAR_RM_COLLATERALPERCENT (удаление значения лимита приема в обеспечение). В шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе на фондовом рынке будет введен признак актива ASSETS.FULLCOVEREDLIMIT (Лимит необеспеченных покупок). Лимит необеспеченных покупок будет учитываться при проверке плановой позиции T+ по активу таким образом, чтобы плановая позиция T+ не становилась меньше значения установленного лимита. В шлюзовом интерфейсе для подключения к клиринговой системе на фондовом рынке будет добавлена новая таблица ISSUERCONCLIMITS для предоставления информации о значении свободного Единого Лимита с учетом рисков концентрации на эмитентов по расчётному коду. Расчётный код будет необходимо передавать во входном поле. В таблицу AUCTSTATS интерфейса брокера для подключения к торговой системе на фондовом рынке будут добавлены поля для отображения информации по аукционам денежного рынка.

Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи.

На фондовом рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/

На валютном рынке: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Currency/test/

Новая версия интерфейса доступна для тестирования на тестовом контуре Т1 фондового (INET_GATEWAY) и валютного (INETCUR_GATEWAY) рынков.



