Финансовые новости: Комментарий Банка России по операциям на валютном рынке

Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ) в первом полугодии 2023 года. В период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

Корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации. Объем эмиссии указанного выпуска составляет 3 млрд долларов США. Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с установленным порядком1 будут осуществляться Минфином России в рублях, в связи с чем часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту. В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период. Для определения объема операций зеркалирования в указанный период Банк России провел анализ текущей структуры держателей еврооблигаций и их потенциального спроса на иностранную валюту. Поскольку значительная часть выпуска принадлежит российским кредитным организациям, Банк России также дополнительно проанализировал влияние погашения еврооблигаций на валютную позицию этих банков, в том числе проведя с ними серию консультаций. Оставшийся объем иностранной валюты, подлежащий продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 года, будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года. В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям Российской Федерации, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет. Следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом 1,75 млрд евро — 4 декабря 2025 года. 1 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

