Финансовые новости: Дополнительная информация по процедуре обмена ГДР Noventiq на акции ПАО “Софтлайн” на Московской бирже

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

28 августа 2023 года на Московской бирже стартовала процедура обмена глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq Holdings Plc (SFTL) на акции ПАО “Софтлайн”. Торговый код – SOFL.

В связи с тем, что акции компании ПАО “Софтлайн” включаются в котировальный список второго уровня Московской биржи (Московская Биржа | О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (moex.com)) и сделки в рамках процедуры обмена будут заключены после включения указанных акций в котировальный список второго уровня, для удобства участников торгов указанные ценные бумаги с 7 сентября 2023 года будут маркироваться как доступные неквалифицированным инвесторам без прохождения теста.

Обращаем внимание, что при совершении сделок до даты включения акций компании ПАО “Софтлайн” в котировальный список второго уровня Московской биржи профессиональные участники должны руководствоваться действующими требованиями регулирования в отношении ценных бумаг, не включенных в котировальные листы организатора торгов.

Софтлайн – один из лидеров ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, широким региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 году оборот Софтлайн превысил 70 млрд рублей.



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