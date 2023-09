Финансовые новости: Доклад «Региональная экономика»: спрос и деловая активность продолжали расти

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В июле — августе 2023 года в регионах России продолжился рост экономической активности и кредитования. На фоне увеличения спроса и ослабления рубля месячные темпы роста потребительских цен ускорились. Ценовые ожидания предприятий возросли и превысили средние значения 2021–2022 годов.

Предприятия автомобилестроения и металлургии наращивали выпуск. Постепенное решение логистических проблем способствовало, в частности, увеличению экспорта продукции деревообработки, а также росту грузооборота морских портов. Специальные темы выпуска — ситуация на рынке труда, экспортная логистика в условиях структурной перестройки экономики и текущее состояние мебельной отрасли. Подробнее читайте в сентябрьском выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ». Фото на превью: Донат Сорокин / ТАСС

