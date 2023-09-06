Финансовые новости: Активность частных инвесторов на Московской бирже в августе стала рекордной

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам августа 2023 года достигло 26,81 млн (+422 тыс. человек за август), ими открыто 45,9 млн счетов (+1,06 млн счетов за август).

В августе 2023 года сделки на Московской бирже заключали 3,4 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, в объеме торгов облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%.

Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд рублей, на рынке акций – 42,0 млрд рублей, в БПИФы – 20,0 млрд рублей.

Топ-10 регионов по наибольшему числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже: Москва (2,37 млн), Московская область (1,52 млн), Санкт-Петербург (1,17 млн), Краснодарский край (996 тыс.), Республика Башкортостан (906 тыс.), Свердловская область (897 тыс.), Республика Татарстан (833 тыс.), Ростовская область (791 тыс.), Челябинская область (701 тыс.), Самарская область (637 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в августе увеличилось на 38,4 тыс. и составило 5,63 млн счетов. Оборот по ИИС по итогам месяца достиг рекорда и составил 324,4 млрд рублей, в структуре оборота 82% – сделки с акциями, 6,1% – с облигациями и 8% – с паями фондов.

Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (565,4 тыс. счетов), Московская область (332,3 тыс.) и Санкт-Петербург (269,6 тыс.). За ними следуют Свердловская область (187,3 тыс. счетов), Краснодарский край (177,7 тыс. счетов) и Республика Башкортостан (176,4 тыс. счетов).

В августе 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов[1] были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,7% и 7,4% соответственно), акции Газпрома (16,9%), ЛУКОЙЛа (13,5%), Норникеля (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,1%), акции Яндекса (5,7%), Роснефти (5,5%), НОВАТЭКа (4,5%) и Магнита (3,7%).

Топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов: фонд инвестиций в активы денежного рынка LQDT (25%), в акции, золото, денежные средства, краткосрочные и долгосрочные облигации TRUR (17%), в активы денежного рынка AKMM (9%), фонд инвестиций в российские акции SBMX (6%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (6%), фонд на Индекс МосБиржи полной доходности “брутто” EQMX (6%), фонд инвестиций в золото GOLD (5%), в российские акции AKME (4%), в корпоративные рублевые облигации AKMB (3%) и в золото TGLD (3%).

Группа “Московская Биржа” управляет крупнейшей в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – центральный контрагент “Национальный Клиринговый Центр” (Акционерное общество)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

[1] Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи на определенную дату.



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