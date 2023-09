Студентов и аспирантов приглашают стать преподавателями ЗФТШ МФТИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Заочная физико-техническая школа (ЗФТШ) МФТИ приглашает студентов и аспирантов для работы преподавателями в 2023–2024 учебном году.

Работа заключается:

• на заочном отделении — в проверке и рецензировании работ школьников 8–11 классов,

• на очном отделении — в проведении очных занятий со школьниками в учебных корпусах МФТИ в Долгопрудном и Жуковском, а также на базе школы № 2107 в Москве.

Оставить заявку можно через форму или прийти в 106 АК в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

ЗФТШ МФТИ работает с 1967 года, в ней прошли обучение более 100 тысяч школьников, и многие из них благодаря школе поступили в вузы своей мечты. Выполненные задания школьников традиционно проверяют и рецензируют студенты и аспиранты Физтеха, которые в большинстве своем также учились в ЗФТШ МФТИ.

