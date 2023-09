Российским школьникам и студентам расскажут о возможностях и пользе искусственного интеллекта

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 11 по 22 сентября в школах и колледжах РФ впервые пройдёт Всероссийский классный час RuCode по искусственному интеллекту, организованный Московским физико-техническим институтом. В занятиях смогут принять участие ребята разных возрастов с 5-го по 11 классы школы, учащиеся колледжей. Бесплатные уроки состоят из видеолекций и практических заданий.

Методические материалы классного часа доступны всем желающим учителям в открытом доступе на интернет-платформе и включают в себя сценарий проведения мероприятия, презентацию и видеоролики. В программу классного часа также включён интерактивный тест-игра о возможностях искусственного интеллекта.

«Сегодня даже отдельные задачки со звездочкой решает нейросеть YandexGPT и аналогичные системы. Специалисты МФТИ разработали методические материалы, с помощью которых каждый учитель может в простой и увлекательной форме рассказать участникам классного часа о современных возможностях искусственного интеллекта. Предварительных знаний для проведения классного часа не требуется», – отметил директор Центра развития ИТ-образования МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев.

Он также добавил, что готовые материалы классного часа позволят участникам с помощью нейросетей создавать видео с цифровыми аватарами и эффектные изображения, начать подготовку к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту, у победителей и призеров которой появится возможность поступить в вуз без ЕГЭ. Учителя, проводящие классный час, смогут получить сертификат МФТИ.

Всероссийский классный час по искусственному интеллекту проводится в рамках фестиваля RuCode по искусственному интеллекту в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни. В 2023 году фестиваль стартовал в мае и продлится до конца октября. Его участники смогут присоединиться к чемпионатам по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию онлайн и офлайн, к научно-популярным бесплатным вебинарам о разнообразных возможностях искусственного интеллекта для всех желающих, всероссийской научной конференции с международным участием «Дизайн междисциплинарных исследований в контексте сближения моделей естественнонаучного и гуманитарно-социального знания».

Всероссийский фестиваль RuCode по искусственному интеллекту в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования России и федерального проекта «‎Популяризация науки и технологий».

