Программа «Обучение служением» стартовала в университетах страны

5 сентября, в Международный день благотворительности, в различных университетах страны состоялся официальный запуск программы «Обучение служением». В НИУ ВШЭ прошла встреча с заместителями деканов и проектными менеджерами факультетов, а затем масштабная ярмарка НКО, где и студенты, и сотрудники Вышки познакомились с партнерскими НКО и запланировали дальнейшие совместные проекты. Обучение служением — образовательный подход, известный во всем мире. Студенты изучают академические дисциплины и одновременно получают опыт проектной работы с некоммерческими организациями и местными сообществами, при этом сохраняя связь с профессиональной траекторией. У Вышки достаточно богатый опыт взаимодействия с НКО, который отражен в дисциплинах, проектах на ярмарке, экспедициях программы «Открываем Россию заново», курсовых работах и ВКР. Программа «Обучение служением» позволит систематизировать опыт университета, расширить сеть контактов и предложить системное взаимодействие тем образовательным программам и студентам, которые по каким-то причинам еще не имели такого опыта.

Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ, уверен, что «в Вышку поступают мотивированные и талантливые студенты, которые стремятся изменить мир вокруг себя в лучшую сторону». «Важно, чтобы университет давал им такую возможность, — говорит он. — Менять мир всегда лучше вместе с друзьями, в этом смысле НКО — потенциальные друзья наших студентов, с которыми они могут организовывать социальные проекты. Сегодня мы обсуждали, как это можно делать через привычную нам ярмарку студенческих проектов, и мы договорились, как именно НКО научатся ею пользоваться».

Анфиса Дмитриева, директор Центра лидерства и волонтерства НИУ ВШЭ, добавила, что нужно поддерживать тот контакт с НКО, который у Вышки уже давно существует. «Если раньше мы чаще говорили о взаимодействии в рамках внеучебной деятельности — проводили благотворительные акции, фестивали, — то теперь, в рамках программы “Обучение служением”, мы обращаем внимание еще и на системное взаимодействие на уровне образовательных процессов, на более сложные задачи, где студенты могут себя проявить», — отметила Анфиса Дмитриева.

«Благодаря внедрению подхода “обучение служением” у студентов появляется возможность уже в процессе обучения пробовать себя в профессиональной деятельности, а НКО может закрывать задачи, на которые не всегда хватает времени и ресурсов сотрудников. В любом случае это стратегия win-win. Для нашей организации студенты могут помочь улучшить систему оценки программы, помочь в написании методических программ, проведении мини-курсов по финансовой и правовой грамотности для студентов, в разработке психологических игр и т.д. Задач довольно много, будем надеяться, что получится реализовать большинство идей», — подчеркнула Руслана Яценко, заместитель директора и психолог Центра равных возможностей для детей-сирот «Вверх», который принимал участие в ярмарке. Методика «обучение служением» активно тестировалась на протяжении последних трех лет в российских вузах, в том числе в НИУ ВШЭ. С нового учебного года в 126 вузах и одном колледже в учебный план включены специальные учебные часы, в рамках которых студенты разных специальностей будут работать над общественными проектами. Также программа предполагает возможность включения ее в курсовые работы и ВКР.

Мероприятия в Вышке начались с совещания с заместителями деканов и проектными менеджерами факультетов, которым предстоит развивать проекты обучения служением на образовательных программах. На совещании преподаватели и сотрудники поговорили о том, как конкретно образовательная методика может встраиваться в учебный процесс, а также какие проекты могут быть реализованы студентами каждой образовательной программы. Затем для того, чтобы сотрудники и студенты Вышки смогли лучше узнать о существующих НКО и студенческих организациях НИУ ВШЭ, действующих на благо общества, в центральном атриуме корпуса университета на Покровском бульваре была организована специальная ярмарка. Здесь участники пообщались с партнерами и наметили сотрудничество в том направлении, которое их интересует, — от помощи людям и животным до экологии. Особый восторг вызвало появление в стенах Вышки собаки-поводыря, которую все хотели обнять и погладить.

Ульяна Гладкова, ОП «Психология», 1-й курс — Я всегда занималась социальными проектами, и мне всегда хотелось это делать, поэтому мне было интересно сегодня узнать, какие проекты может предложить Вышка. В школе у нас была небольшая волонтерская группа, мы собирали разные канцтовары, хозтовары для детей из интернатов и реабилитационных центров. Мы также устраивали для них «добрые вечера» и раздавали необходимые вещи. Я думаю, такие мероприятия важны, потому что современный мир нуждается в добрых людях, а для многих такая помощь очень весома. Это здорово, что Вышка систематизирует такую деятельность и переходит от волонтерства к целой методике.

Никита Каранкевич, ОП «Политология», 2-й курс — Мне близка тематика НКО, стратегического волонтерства, и мне было важно прийти, чтобы пообщаться с интересными людьми. Сейчас я являюсь постоянным донором крови, а ранее я принимал участие как волонтер в одном благотворительном фонде — ездил на музыкальный фестиваль, где рассказывал людям о фонде и проводил интерактив с гостями. В любое время эта тема важна, мы живем не в идеальном мире, а в мире, в котором много проблем и людей, нуждающихся в помощи. Мы должны помогать кто чем может, необязательно финансово, можно включаться в социальные проекты, распространять информацию.

Артемий Рыбаков, ОП «Медиакоммуникации», 1-й курс — Такие мероприятия важны для развития НКО — так они могут рассказать людям о себе и вовлечь их. Если есть возможность, то нужно участвовать в подобных проектах. Думаю, в будущем я бы и сам попробовал что-то подобное.

Полина Исаева, ОП «Экономика», 3-й курс — Я приехала по программе мобильности на полгода из пермского кампуса Вышки. Ранее я не участвовала в социальных проектах, но в будущем хотела бы попробовать. Это выбор каждого, но такую деятельность нужно развивать, это очень важно и круто. Здорово, что подобные мероприятия проходят в Вышке, это правильно, я это поддерживаю и надеюсь, что такого будет еще больше. Начиная с 5 сентября запуск программы состоится в университетах по всей стране. Это позволит вовлечь в тематику обучения служением широкую целевую аудиторию и познакомить ее с особенностями существующих форматов работы вузов с социальными заказчиками, объединить формирующееся сообщество программы «Обучение служением» в регионах и на федеральном уровне. Кроме того, Ассоциация волонтерских центров продолжает сбор заявок от потенциальных социальных партнеров пилотных вузов на сайте.

