Ориентационные сессии для иностранных студентов: «Я сегодня в ВШЭ — это исполнение моей мечты»

В Вышке прошли ориентационные сессии, которые Центр поддержки и карьеры иностранных студентов и выпускников организовал для поступивших в университет иностранных граждан. В ходе встреч эксперты центра рассказали о предоставляемом визово-миграционном сопровождении, внеучебной студенческой жизни, провели экскурсии по кампусу и тур по городу. Обращаясь к иностранным студентам, проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова поздравила их с успешным прохождением вступительных экзаменов и зачислением на первый курс: «Вы с первого курса сможете участвовать в работе научных институтов и лабораторий, применять ваши идеи и знания в самых перспективных и многообещающих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках». Проректор также рассказала, что в этом году на 10% увеличилось количество заявлений абитуриентов, поступающих в НИУ ВШЭ, а конкурс на отдельные программы составлял до 150 человек на место.

Валерия Юзышина, менеджер Центра поддержки и карьеры иностранных студентов и выпускников, рассказала о трех важных «китах», которые нужно держать под контролем каждому иностранному студенту: виза, миграционный учет и дактокарта. Основным помощником для студентов является приложение HSE App X, его можно скачать на смартфон. «Вышка большая, много направлений и много информации, приложение же помогает все систематизировать, в том числе миграционные вопросы», — пояснила Валерия Юзышина. По окончании каждой ориентационной сессии проводится экскурсия по корпусу НИУ ВШЭ на Покровском бульваре. Также для всех иностранных студентов-первокурсников будет проведен ознакомительный тур по Москве, маршрут которого пройдет по улице Китай-город к парку «Зарядье» и Кремлю. Участники мероприятия поделились с новостной службой «Вышка.Главное» впечатлениями, ожиданиями от учебы, рассказали, почему решили поступить в НИУ ВШЭ. Джин Ирен Рукундо (Кигали, Руанда)

— Я поступил в магистратуру на программу «Статистический анализ в экономике». До этого я уже четыре года учился в России — окончил бакалавриат Белгородского технологического университета и решил продолжить обучение в Москве. Россия — одна из стран в Восточной Европе с высоким уровнем образования, а я хочу получать качественные знания. Мне здесь очень нравится, хотя, конечно, бывает сложно из-за языкового барьера. Но тут интересно, особенно в Москве. Я уже приезжал в этот город на каникулы, а сегодня я в НИУ ВШЭ — и это исполнение мечты! В будущем хотел бы использовать свои знания у себя в стране, которая нуждается в квалифицированных специалистах. Поэтому вернусь на родину и буду работать там. Салва Амалина (Джакарта, Индонезия)

— Я окончила подготовительные курсы НИУ ВШЭ и сейчас поступила в бакалавриат, буду изучать международные отношения. Россия — очень хорошая страна для получения образования. Здесь множество возможностей для иностранных студентов. Кроме того, мы можем изучить новый для нас язык — русский, действительно сложный. Я выбрала именно ВШЭ, ведь это лучший университет в Москве и в России, а в моей стране уже много успешных людей, которые окончили Вышку. Это мой первый визит в Москву: красивый и чистый город, хорошие люди, особенно понравилось метро, очень удобное. Вадим Антропов (Бухара, Узбекистан)

— В Вышку я решил поступить, потому что это один из лидирующих вузов в России. Я буду учиться на факультете экономических наук по программе «Экономика». Жду, что здесь будет сильная учеба и знания мне пригодятся в будущем. Для иностранных граждан ориентационные сессии очень важны: я еще не знаком с Москвой, пока что только заселился в общежитие, и надеюсь, эта встреча поможет мне лучше во всем разобраться. Лидия Багдасарова (Ашхабад, Туркменистан)

— О Вышке я узнала из социальных сетей, мама мне часто рассказывала, что это крутой университет. Я не ожидала, что поступлю в ВШЭ, сомневалась в себе, несмотря на то что я призер Международной олимпиады молодежи. Думаю, учеба будет сложная и интересная. Поступила на лингвистику, направление «Иностранные языки и межкультурная коммуникация». Считаю, что важность таких ориентационных сессий колоссальная: я немного волнуюсь, здесь все для меня новое, а сессии ближе знакомят с Вышкой. Анастасия Лазарева (Алматы, Казахстан)

— Раньше я училась в МФТИ, должна была переходить на 3-й курс, но я решила что-то поменять в своей жизни — и поступила в Вышку на программу «Экономика». Здесь учится половина моих одноклассников, и им всем нравится ВШЭ. Еще в МФТИ я начала участвовать в различных экономических кейс-чемпионатах, мне настолько понравилось, что я решила пойти по экономическому направлению.

