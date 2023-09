Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

Для поддержки процессов управления данными Московский кредитный банк (МКБ) запустил каталог данных. Внедрение позволит оптимизировать работу банка с данными, а также ускорить разработку и внедрение новых сервисов для клиентов.

Каталог данных — это единый достоверный источник информации о всех данных банка.

«Каталог данных уже подключен к топ-8 системам, которые содержат порядка 80% наиболее востребованных пользователями данных. В планах подключение каталога данных и к другим информационным системам, а также интеграция с Data Quality (DQ)-платформой. Это позволит любому пользователю, который работает с данными, быстро найти, корректно их интерпретировать, а также получить информацию об их качестве», — рассказывает Александр Дорофеев, директор Департамента управления данными МКБ.

Ранее МКБ запустил Data Quality-платформу. Внедренные в рамках Data Quality процессы позволяют отслеживать потенциальные ошибки с достаточной частотой, чтобы обнаружить их до того, как они приведут к возникновению проблем.

Качество и точность данных позволяют повысить эффективность работы банка, а также улучшить клиентский опыт.

