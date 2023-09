Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В этом году, не изменяя своим традициям, студенческий педагогический отряд «СОзвездие» отправился работать с различными группами детей в детские оздоровительные лагеря «Волна» и «Горизонт», находящиеся в Ленинградской области, а также в ДОЛ «Зарница» в Краснодарском крае.

Специфика работы детских лагерей позволяет ребятам принимать роль вожатых и во внесезонное время, например, зимой или осенью, но основная часть студентов-педагогов начинает свою деятельность именно летом. И уже в начале июня ребята из «СОзвездия» заняли свои привычные рабочие места. Деятельность у участников педагогических отрядов довольно разнообразная: студенты могут быть как вожатыми, которые взаимодействуют с определенной группой детей, так и кружководами, представителями пресс-центра лагеря и инструкторами по физической культуре.

Сезон педагога в выездной части полон новых впечатлений: новый лагерь, особенности работы, климат. На этом сезоне многие бойцы отряда решили на этом не ограничиваться, впервые примеряя на себя и новые должности. Например, пятую смену в ДОЛ “Зарница” я отработала в качестве кружковода. Мне удалось позаниматься с детьми совершенно разных возрастов и проявить свои способности в постановке лагерного спектакля. Так что сезон был не только весёлым, но и довольно творческим! — делится боец СПО «СОзвездие» Анастасия Соснина.

Сезон педагогических отрядов примечателен тем, что на каждой смене присутствует определенная тематика. Финансовая грамотность для самых маленьких, международные спортивные игры, где каждый отряд является страной, защищающей честь своего государства, или даже смена в детективном стиле — активностей хватает на каждый возраст и вкус.

Но не одной работой едины ребята-вожатые. Отдых у пляжа и путешествия автостопом по Краснодарскому краю стали отличительной особенностью выездной части сезона «СОзвездия». В свободное от работы время ребята изучали окрестности детского лагеря, периодически устраивая небольшие походы по живописным местам, что помогало в дальнейшем с новыми силами возвращаться к любимым детям.

Каждый участник летнего сезона определенно получил новый опыт, ведь детский лагерь — это маленькая жизнь, которая вытаскивает и вожатых, и детей из будничной рутины и привносит яркие краски в жизнь, которые останутся теплым воспоминанием для каждого.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI