Летние школы для будущих политехников

На летних каникулах большинство учебных заведений отдыхает от студентов и учеников. Это правило не касается Академии информатики для школьников СПбПУ . На каникулах педагоги проводят Летние школы. Читают интенсивные курсы по программированию, информатике и математике, дизайну, робототехнике и другим сферам информационных технологий.

Летняя школа представляет собой городской лагерь с обучением. Дети занимаются в классах, обедают в столовой и играют в развивающие игры в парке Политеха. Летние интенсивы — это прекрасная возможность для школьников ускорить движение по траектории обучения в Академии информатики. Школьники проходят программу одного семестра за две с половиной недели и получают возможность с осени приступить к обучению на следующем курсе.

В этом году летние занятия прошли в три волны. Первая началась 29 мая, вторая — 19 июня, а третья — 7 августа. За три каникулярных месяца в Академии информатики отучились 550 детей, причем 40 процентов учеников этим летом впервые встретились с Политехом. Самыми популярными стали курсы, связанные с программированием — 44 процента школьников сделали свой выбор между языками Python и C#. 23 процента выбрали для изучения дизайн, анимацию или 3D-моделирование. На третьем месте по популярности с результатом в 20 процентов оказались курсы по школьным предметам: информатике и математике.

Академия информатики следит за основными трендами информационных технологий и постоянно открывает новые учебные программы. В этом сезоне в арсенале учебного центра появились еще четыре Летние школы:

в «Школе юного робототехника» дети получали навыки по сборке робота и в игровой форме развивали инженерное мышление;

«Школа 3D-моделирования» оказалась отличным способом проявить фантазию и приобрести навыки простого и быстрого моделирования;

в Летней школе «Создание игр на C# в Unity» дети примеряли роль разработчика и программиста, собирали новый мир из готовых модулей, селили в нем игровых персонажей, создавали игровой процесс;

летняя школа «Tilda — создай свой сайт без кода» была посвящена популярному среди специалистов блочному конструктору Tilda, работа с которым не требуют навыков веб-разработки.

Чтобы познакомиться с Политехом, школьники посещали музей университета и интерактивную квест-экскурсию по главному корпусу. Они узнавали, кто и почему основал вуз, как учились и жили первые студенты, какими именами гордятся студенты и сотрудники. Дети гуляли по коридорам, поднимались по главной лестнице, посещали библиотеку и проникались уникальной атмосферой Политеха.

«Первая волна летней школы была классной! — поделился на странице Академии информатики VK папа одного из детей Николай Порозов. — Ребенок в полном восторге от „Школы юного программиста“. Все было ему очень интересно, очень познавательно. Отдельно ребенок отметил, что в Политехе очень красивый парк».

В парке дети проводили время между обедом и вечерними занятиями. Они играли в развивающие игры под присмотром педагогов. Некоторые игры проходили в 11 корпусе, где расположена Академия информатики. Так педагоги устроили для детей творческий конкурс, по условиям которого они должны были создать открытки, посвящённые Политеху. Кто-то мечтал о будущем университета, кто-то рисовал комиксы и рассказывал, как проводит время в Летней школе, а кто-то от души благодарил сотрудников столовой за вкусную еду.

Академия информатики уже не первый год сотрудничает со столовой четвертого корпуса. Хочется выразить благодарность за помощь в организации питания слушателей Летней школы. Несмотря на то, что количество детей увеличилось, качество обслуживания осталось на высоте. Дети получали полноценные и вкусные обеды , — отметила руководитель Академии Мария Синицына.

Летний сезон завершился. После небольшого перерыва Академия информатики вновь откроет двери. С середины сентября педагоги ждут школьников на курсах по программированию, информатике и математике, веб-разработке, дизайну, мультипликации и анимации, сетевым и космическим технологиям, робототехнике.

6 и 13 сентября Академия информатики проводит День открытых дверей. Всех желающих познакомят с учебными программами, расскажут о правилах поступления и условиях обучения. Для участия нужна регистрация .

