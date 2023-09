В сентябре начнется цикл семинаров «Введение в солитоны»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Лаборатория физики высоких энергий приглашает студентов первого и второго курса на еженедельные семинары «Введение в солитоны», которые проведут кандидат физико-математических наук Эдвард Мусаев и младший научный сотрудник лаборатории Кирилл Губарев.

Семинары посвящены изучению солитонных решений уравнений простейших полевых и механических систем: скалярного поля в размерности два, электродинамики и т. п. Во время занятий можно будет научиться варьировать функционал действия механических и полевых систем, получить решения типа кинк, вихри Абрикосова, а также обсудить их топологические свойства, в частности, связь заряда солитона с топологией сферы. Для решений типа доменных стенок покажем, что поля могут локализовываться в окрестности стенки, реализуя сценарий «мир на бране».

Никаких особенных предварительных знаний для посещения семинара не требуется: умение дифференцировать, интегрировать и складывать дроби приветствуется. Литература для семинара: В. А. Рубаков, «Калибровочные поля», Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц, 1 и 2 том.

Первый семинар пройдет в пятницу, 15 сентября, в аудитории 403 Лабораторного корпуса (четвертый этаж по центральной лестнице).

